كلمات بالعاميه تثير الزوج

الكلمات العامية التي تثير الزوج – موقع اقرأ يقدم لك في هذا المقال مجموعة من أفضل الكلمات العامية التي تثير الزوج، والكلمات الفاحشة التي تثير الزوج، والكلمات الزوجية المثيرة باللغة العامية، وأمثلة الكلام الفاحشة بين الزوجين، والألفاظ النابية المكتوبة، والكلمات التي تصنع الرجل حنون، قد تفكر في عبارات المكان الدافئ هو السرير فقط، لكن ماذا لو أخبرتك أن زوجك لا يزال بحاجة إليها، حتى في المناسبات الاجتماعية وفي العمل، وأنه إذا استمررت في ذلك، فسيريد دائمًا القدوم المنزل وقضاء الوقت معكم … الآن هذه هي الكلمات العامية التي تشغل الزوج وتكتشف المزيد، اتبعنا.

كلمات مألوفة ترفع الزوج

المداعبة قبل الانخراط في العلاقة الحميمة لها العديد من الفنون التي قد يغفلها العديد من الأزواج، معتقدين أن السرعة تجعلهم يصلون إلى الذروة والمتعة المرغوبة. لكن هناك كلمات وعبارات يمكن للزوجة أن تقولها لزوجها ويكون لها تأثير سحري عليه، وتزيد من حماسته ورغبته أثناء العلاقة الحميمة، مما يجعلها تتمتع بعلاقة حميمة مثالية مليئة بالمرح والإثارة.

كلمات مألوفة ترفع الزوج

ماذا لو أخبرتك أنني أريدك الآن

بالكاد أستطيع التحكم في نفسي، كل ما يمكنني تخيله هو خلع ملابسك وممارسة الجنس.

حتى عندما تكون في مزاج سيء، أنا متحمس من أجلك. عندما نعود إلى المنزل، سأجعلك تشعر بأنك بحالة جيدة كما شعرت من قبل.

قد لا تصدقني، لكنني أشعر بالحاجة الشديدة للشعور بك الآن.

إذا لم يكن كل هؤلاء الناس هنا، لكان قضيبك في فمي الآن.

ماذا تريد مني أن أرتدي الليلة عريض أم رقيق أم لا شيء على الإطلاق

اليوم سوف تتخلى عن نفسك لي، وأعدك أن تعيش ليلة لا تُنسى.

أتذكر ما كنت تبدو عليه عند الذهاب إلى العمل هذا الصباح، كنت مثيرًا جدًا.

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كلمات بذيئة تستفز الزوج

هناك نظريتان مؤسفتان للأزواج الأول أن الزوجين منخرطون في الجماع الصامت، ويحترم كل منهما صمت الآخر (فيفسدان اللحظة !!). القول الثاني أن الزوج من باب السرور يقول لزوجته (تكلم)، فتجيبه وتحبطه ماذا أقول، أو أحبك يا أولادي أما المرأة فليس لديها الشجاعة لتطلب منه الكلام، وربما إذا سألت، سيقول لها اصمت، دعني أركز. الأزواج، الزوجات، ترى أن الحديث أثناء ممارسة الجنس له نفس تأثير الفياجرا بالإضافة إلى أنه يثير الشريك، ويزيد من المتعة، ويديم اللحظة، ويكسر الروتين.

كلمات بذيئة تستفز الزوج

معك أشعر بالرضا

جسدي الجائع يحتاجك

أنت دائما جذابة ومثيرة

يذوب جسدي بين يديك

لم أشعر أبدا بالمرح

أطير الآن على أجنحة المتعة

أشعر بسرور غريب وجسمك كله فوق جسدي

يا أفسدني

يا مدخني

يا حبيبي

يا مجنون

يريحني

أوه ساعدني

هيا يا أبي، عزيني

هيا يا أبي ساعدني

تعال على رجلي اشتقت لك

أشتاق إليك

والدك يدخنني

أحب أن تأتي إلي

كلمات مثيرة للزوج في اللغة العامية

كثيرون يتعلمون من الشتائم الشتائم هي لغة المشاعر، كما يقول أستاذ علم النفس في كلية ماساتشوستس للفنون في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ تيموثي بي جاي “يستخدم الكثير من الناس الكلمات البذيئة ؛ كطريقة للتعبير عن عاطفتهم تجاه شريك الحياة، أو للتعبير عن عاطفتهم ومقدار الحب الذي لديهم لشريكهم، وفقًا لجاي “على عكس التعبيرات الفطرية مثل الهدير والبكاء والصراخ، فإن السب هو شيء نتعلمه افعل كما نكبر، وإذا نشأت في منزل لا يُسمح فيه بالكلمات البذيئة، فربما لن تتعلم استخدامها للتعبير عن مشاعرك، سواء كانت جيدة أو سيئة “.

كلمات مثيرة للزوج في اللغة العامية

“احبك كثيرا.” عندما تقول هذه العبارة أثناء العلاقة الحميمة، تلتهب الرغبة الجنسية لزوجك، حيث أجريت دراسة في جامعة تشابمان على 39000 من الأزواج المتزوجين. ووجدت أن 75٪ من الأزواج والزوجات راضون عن العلاقة الحميمة، لأنهم يتبادلون هذه الجملة.

“يعجبني كثيرًا ..”، قلها عندما يلمسك زوجك بما يرضيك أو يداعبك كما يحلو لك. هذه عبارة مثيرة للغاية بالنسبة لزوجك، لأنك لا تقومين بتشغيله فحسب، بل تقومين بتوجيهه أيضًا إلى أكثر مناطق جسدك إثارة، مما يجعلك تستمتعين أكثر.

لا تؤجل قول شيء كهذا حتى نهاية العلاقة، لكن احرص على تكراره طوال فترة العلاقة. “أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل لك.” هذه الجملة لها تأثير سحري على أذن زوجك، لأنها تجعله يشعر بمدى حبك له ورغبتك في إسعاده، مما ينعكس على علاقتك الحميمة ويجعلها أكثر إثارة.

“تبدين جذابة للغاية”، “أنا أحب مظهرك أو شكل جسمك.” أي من هذه الكلمات تجعل زوجك سعيدًا جدًا، وتجعله يشعر بالقوة والترهيب، ويُشبع غروره. عندما تُقال مثل هذه العبارات لأي رجل، تشتعل رغبته الجنسية على الفور.

إن إثارة الزوج بالكلمات وتكرار مثل هذه التعليقات ينعكس على العلاقة ككل ويجعلها أكثر سعادة وإثارة.

عبارات مثل “أريدك كثيراً”، “كررني”، “اقترب مني”، لها تأثير مثير للغاية على زوجك، أثناء العلاقة الحميمة، لا تتردد في قول أي منها، لأنها مفاتيح السعادة التي يتغاضى عنها الكثير.

ولا مانع من إضافة كلمات تستفز الزوج بشكل مألوف حسب رغبتك وما تراه مناسبًا للموقف في ذلك الوقت.

“أنا أحب قبلاتك أو الطريقة التي تقبلني بها. هذه الجملة تستفز زوجك كثيرا وتجعله يقبلك أكثر مما يمنحك المتعة، لأن معظم النساء يعتقدن أن التقبيل أساس الحب.

أمثلة على أقوال السب بين الزوجين

أمثلة على أقوال السب بين الزوجين

كلمات الحب بكافة أشكاله أحبك، أعشقك، أموت فيك، أذوب فيك

كلمات مليئة بالإثارة اضرب بقوة، ضعها كلها، انقلها بداخلي … إلخ.

كلمات تنهدات وشتات آه آه آه آه

تمديد الحرف الأخير من الكلمة

أو تنقية كلمة قوية قوية

“أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل لك”

“الاقتراب مني”

“أحب قبلاتك أو الطريقة التي تقبلني بها”

أشتاق إليك

أنت فارس أحلامي

أتوقع منك بفارغ الصبر

اريد قبلة منك

احبك كثيرا

كلمات خاطئة مكتوبة بلغة عامية

أصبحت الكلمات والإيماءات الجنسية الصريحة ضرورة مطلقة، قد يعتقد البعض أنها نقص في الأدب ومن غير الطبيعي الحديث عنها، لكنها في الواقع مطلب ضروري بين الزوجين أثناء الجماع والمعاشرة والعلاقات الجنسية بين الزوجين. الكلمات التي تثير الرجل اثناء ممارسة الجنس سنغطي بعضها ونكتبها بالعربية ونترجمها الى العامية حسب بلدك …

كلمة خاطئة مكتوبة باللغة العامية

احب جسدك

أموت مع قضيبك

أنا أحب قضيبك

لقد جمعني، جمعني، جمعني … آآآآآه

صرخات قليلة بين هذه الكلمات

نتوء ونعاس، والشعور برد فعل منك أثناء الجماع، مثل المشاركة في الحركة وليس الحصر في السكون.

اجمعني بقوة … اجمعني بسرعة،،،

من فضلك … لا تحرمني منها.

من فضلك … أدخله … كل شيء

اذكر المناطق الحساسة كثيرا وامتدحها وامتدح جمالها وقوتها وضخامتها

لتذكيره بالشفقة عليك ولا يمكنك الوقوف على قضيبه، لكن لذة القضيب تغطي آلام الجماع.

اسأله إذا كنت تريده أن يقذف بداخلك وقل (ابصق في داخلي واملأ بطني بماءك يا حياتي) عن إشباع رغبتك،،،

اطلب منه إدخال قضيبه بالكامل في بطنك

لإهانة عضوه وسب نمو وقوة أعضائه …

لأخبره أنني أريد الماء عليك وعلى قضيبك …

أن تطلب منه أن يركبك وأن تقول له “تعال إلي” …

قم بضرب قضيبه وساعده في إدخاله وإمساكه باليد

اما خارج غرفة النوم مكان الجماع واثناء الحياة اليومية ..

أنت تهمس في أذنه إذا كان معك شخص ما وتقول له إنني لا أرتدي ملابس داخلية ((باللغة العامية)) وتحدد أيضًا نوع الملابس وتقول، على سبيل المثال (أنا لا ألبس هذا).

وتذكره أيضًا أنك مستاء من ملابسي الداخلية، على سبيل المثال ((أنا مستاء من هذا وأريد النزول لأنه ضيق)) ثم يفكر الرجل في مدى ضيق هذه القطعة ويتخيل جسمك بها طالما أنها ضيقة …

في المنزل، وإذا لم يكن لديك أطفال أو أطفال صغار، اخلع ملابسك الداخلية واحتفظ بملابسك العادية، ولكن بدون ملابس داخلية وأثناء المشي، حاول أن تشير إليه من أجل …

ارتدي ملابس قطنية بدون ملابس داخلية وملابس داخلية بحيث تلتصق بجسمك أثناء العمل بالمنزل وتظهر سحرها وشد ملابسك الداخلية وتفاصيل جسمك… .. الخ.

الكلمات التي تجعل الرجل يقع في الحب

الكلمات التي تجعل الرجل يقع في الحب