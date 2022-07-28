كلمات تهنئة رأس السنة الهجرية لمعايدة الأهل والأصدقاء بمناسبة العام الهجري الجديد 1444

إن تهنئة رأس السنة الهجرية من الأمور التي يسعى إليها جميع المسلمين. يتبادلون التهاني مع بعضهم البعض، والاحتفال بهذه المناسبة أمر مهم يتطلع إليه جميع المسلمين عامًا بعد عام. تحيات رأس السنة الهجرية.

كلمات تحية العام الهجري الجديد

هناك العديد من الكلمات التي تساعدك فِيْ تقديم التهنئة بالعام الهجري الجديد، وهِيْ تحتوي على عبارات مستفِيْضة تشرح مشاعر القلب، وتهنئة رأس السنة هِيْ شكل من أشكال العبادة، وإليكَمْ كلمات التهنئة بالعام الإسلامي الجديد سنة. العام الجديد على النحو التالي

أجمل وأغلى رسائل التهاني والرسائل التي تأتي من القلب لأفضل الناس والمقربين إليك كل عام وأنتم سعداء.

سنة هجرية سعيدة لكل المسلمين إن شاء الله نسأل الله أن يغفر لكَمْ كل ذنوبكَمْ ويدخل هذا العام بسعادة ويمنحكَمْ أكثر مما تتمنون.

مضى عام وها هُو قد أتى نرجو من الله تعالى أن تكون السنوات القادمة جيدة.

نتمنى أن تنضموا إلينا فِيْ جميع المناسبات وأن يأتي العام الهجري وكلنا نتمنى كل عام وأنتم أثمن الناس.

أجمل وأثمن التهاني لوالدي الغالي بمناسبة الوظيفة الجديدة، كل عام، وسيتبعك الخير دائمًا، وستكون سعيدًا ومريحًا.

سنة هجرية أخرى وأنت بجانبي يا صديقي. كل عام انت معي والبركة فِيْ حياتك دائما حاضرة من الله.

أقرب الناس إلى الروح هم عائلتي وأخواتي وأحبائي. تمنيت لي سنة هجرية سعيدة.

أهنئ كل الناس فِيْ حياتي بمناسبة رأس السنة الهجرية. وفقكَمْ الله، والسعادة، والأمن، والخير، وراحة البال.

نسأل الله أن يحفظك ولا يحرمنا من وجودك.

نرسل لكَمْ أحر التهاني، أعز القلوب، وكل عام وأنتم بخير.

مسجات السنة الهجرية

الأمة الإسلامية على استعداد دائم لتهنئة بعضها البعض بأجمل العبارات والمصاصات بقدوم العام الهجري الجديد، وإليكَمْ هذه المصاصات، وهِيْ كالتالي

أطيب التهاني والرسائل الحارة لأحَلْى القلوب.

بمناسبة القدوم الجديد نهنئك على فرصة جديدة، وفقك الله للتوبة والإيمان، وجعلك من المقربين منه.

نسأل الله لك من أعماق قلوبنا أن يوفقك العدل والنجاح فِيْ الحياة.

نحن على بعد أيام قليلة من العام الهجري. نرجو أن يغفر الله لهم ويغفر لهم ويغفر عيوبهم.

كل عام وكل مسلم بخير ودائما قريب من الله. نسأل الله أن يحفظك بحمايته.

نهنئكَمْ بالعام الجديد وندعو الله أن يصلح أحوالكَمْ ويسعدكَمْ بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كل عام وأنت فِيْ جمال دائم ومحبوب من الجميع، سنة هجرية سعيدة.

اللهم إنا إليك فِيْ بداية العام الهجري الجديد. ندعوكَمْ لتكريم جميع المسلمين وبارك الله عليهم بوقتهم وصحتهم وأهلهم وذريتهم اللهم.

اللهم إنا ندعوك أن تجعل أمة سيدنا محمد دائمة السعادة والفرح، وتريحهم من متاعبهم.

نهنئ الجميع بالعام الهجري من كل عام فالسعادة تلاحقكَمْ والفرح فِيْ قلوبكَمْ.

عام هجري حافل بالنعم والبركات والسعادة، وجزاكَمْ الله خيرا، واهلكَمْ أجمل الأشياء.

ألف مبروك السنة الهجرية

يحضر الجميع بمناسبة رأس السنة الهجرية ويقدمون لعائلاتهم وأصدقائهم أجمل الرسائل والتهنئة بقدوم العام الهجري.