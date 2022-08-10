كلمات عشان العشرة اسمعني مكتوبة ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة التي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها كلمات عشان العشرة اسمعني مكتوبة ، حيث تعتبر أشهر عمل فني رومانسي في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر ، وترجع الى الفنان السعودي وصانع المحتوى عايد يوسف القرني ، تابعوا معنا

من هو صاحب اغنية عشان عشان

صاحب أغنية عشان السمعني هو الفنان السعودي وصانع المحتوى عايد يوسف القرني. ولد عايض في الحادي عشر من مايو 1995 م. نشأ في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في منطقة سبت العلاية، أي أن عايد يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً. اعتنق الدين الإسلامي، وبدأ مشواره الفني في عام 2014 م، وحقق عايد نجاحًا كبيرًا بعد أن قدم أغنية “شارب عطشتي” التي حققت 21 مليون مشاهدة، ثم تزوج الإعلامية هبة آل. – الحسين في الثاني من سبتمبر 2022 م.

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بالإمكان الاستماع إلى أغنية “عشان السمعني” بشكل مباشر، حيث تعتبر هذه الأغنية من أشهر الأعمال الفنية للفنان السعودي عايض القرني، وحققت نسب مشاهدة عالية جدًا في وقت قصير.

أهم أعمال عايد القرني

ومن أشهر أعمال عايد القرني النقاط التالية

البوم عايد 2016.

ألبوم حيرة 2017.

ألبوم ثمانية ألم عام 2022.

جاء ألبوم الموت في عام 2022.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول أشهر الأعمال الفنية داخل المملكة العربية السعودية خلال الأوقات الحالية وهي اغنية كلمات عشان العشرة اسمعني مكتوبة ، كما تعرفنا على صاحب الأغنية الفنان السعودي عايد، بالإضافة إلى رابط تحميل الأغنية والاستماع إليها.