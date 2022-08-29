كلمات قلب مجروح من الحب ،يبجث الكثير من الاشخاص المهتمين بالحياة العاطفية والومانسية عن أفضل العبارات والجمل عند التعرض لغدر الحبيب وفراقه ،ومنها كثرة الاشتياق لرؤيته ولو لاوقات قليلة وما يحمله الاشخاص من مشاعر كبيرة في القلب وتعرضه الى الصدمة وفقدان أكثر شخص مقرب الى قلبه والحديث عن الكلام المجروح والمؤلم عند التعرض لهذه الحالات.

كلمات مجروحة قلب حب

أتمنى أن يختفي شوقي وشوقي، حتى ولو للحظة عندما أستطيع التنفس.

منذ اليوم الذي تركتني فيه، لم أعد أستطيع التنفس، لقد كنت بمثابة الأكسجين لروحي.

كأنه كتب لي حزنًا بعد سعادة، كدت أنتهي بعد فراقك يا حبيبتي.

صرت أتمنى الموت، كنت حياتي، كنت الأمل الذي لا أستطيع العيش بدونه.

إذا وجدت أن حبيبك لم يعد يريدك، فقل مرحباً له، وافتح أبواب الفراق جيدًا.

أصعب شيء على قلبي هو أنني وجدت اهتمامًا من كل من حولي باستثناء الشخص الذي أحببته.

لماذا تركتني يا حبيبتي ألم نتعهد بالبقاء معًا مدى الحياة والسير معًا

ألم تفكر بي، لماذا لم تفكر في قلبي ينكسر من بعدك.

كلما شعرت بألم في قلبي أتذكر الذكريات التي جمعتنا معًا.

لا ترى عيناي أحدًا غيرك، وقد نسيت عيناي كيف تتوقف عن البكاء.

أقول للناس إنني قوي بدونكم، ولكن عندما أتحدث، فإن عيني تخبرهم بالحقيقة، وأقول لهم إنني لا أعرف كيف أعيش بدونكم.

لم أعد أعرف معنى النوم، لقد ذكرني الليل بكل التفاصيل التي كنت معها.

قلبي ينزف في كل دقيقة أتذكرك، أتمنى أن تعود إلي روحي.

كان صدري يختنق ويتألم لماذا تركتني وشأني هكذا

كيف أهنتك بهذه الطريقة، وتركتني أعلم أنني سأموت بدونك.

كان وجودك في حياتي مصدر سعادة وأمان، والآن أنا خائف من كل شيء.

كلمات عن وجع القلب وفقدان الحبيب

لا تعطي فرصة أخرى لمن تركك في حالة ألم عندما كنت بمفردك.

عندما أفتقدك، أذهب بعيدًا، وأتطلع إلى السماء لأرى القمر، لأنني كنت مثله كثيرًا.

أشم رائحتك في كل مكان في الورود، نسيم الصباح أصبحت رائحتك عالقة في أنفي.

قد نلتقي مرة أخرى ونتحدث، لكن بعد ذلك سأخبرك فقط أنني لم أسامحك أبدًا.

يتوق قلبي للعودة إليك، لكنك أغلقت كل الأبواب التي تقودك.

أعتز بأني كنت أطارد كل ما فعلته من أجلك.

قلبي ينبض بشكل أسرع عندما أتذكرك وأتمنى أن أخرجك من ذاكرتي.

لقد تركتني مجروحًا كيف لا تفكر بي كما أفكر فيك.

أرجوك عد إلى قلبي الذي لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الجروح.

إذا قررت المغادرة، أتوسل إليك أن تترك لي ذكرى جميلة أتذكرك بها ولا تحطم قلبي.

لقد اخترتك من بين كل الناس لتكون مصدر سعادتي، فلا تخيب ظني فيك.

كلمات عن القلب ما زالت تؤلم

ستمر الأيام بسرعة وتنسى كل الحب الذي كان يؤذي قلبك.

ستعود الابتسامة في قلبك والفرح في عينيك وسيخفق قلبك مرة أخرى.

الحزن بعد الخسارة موت لا مفر منه، لذلك عليك أن تتحلى بالصبر حتى تمر أزمتك بسلام.

حزن القلب يجعل روحك تموت ببطء ويقوضك من الداخل.

حزن وجهي، تلاشت ملامحي، اشتعلت النيران في صدري.

مهما حاولت إخفاء دموعي، فإنهم يعرضونني أمام الناس ويظهرون ضعفي.

لا تحزن يا عزيزي، ستجد الشخص المناسب لك الذي يقدرك ويقدر قلبك.

ستجد الهدوء والحب الحقيقي في شخص واحد ينتظرك، فابحث عنه حتى تجده.

بعد كسر قلبك، سيحاول الشخص الذي سيأتي إليك أن يرسم ابتسامة على وجهك.

اترك قلبك مفتوحًا حتى يأتي حبيبك إليك في أسرع وقت ممكن، ويتغلب على محنتك السابقة.

قد تكون قنينة العطر فارغة لكن رائحتها لا تزال بالداخل ويملأها قلبك من الذكريات وهي فارغة.

خفت من الوقوع في الحب مرة أخرى لأن قلبي كان لا يزال محطمًا.

كلمات ورسائل من قلب مجروح

لا تندم على شخص تسبب لك في الألم وكسر قلبك، فهم لا يستحقون حتى أن يندموا عليه.

الحب شيء عظيم، لكن عندما يخذلك حبيبك يتحول الحب إلى عذاب دائم.

لا تذكر من تركك سيئًا، فقد أعطاك قلبه يومًا ما.

لم يأتِ النهر، فأصبحت حياتي مظلمة تمامًا، لأنك كنت نوري.

كنت الشمس التي دفنتني من البرد، وأعطتني الحنان.

أنت جزء من قلبي غاب عني، أنت النور الذي كان ينير أيامي.

كانت أنفاسك مصدر دفء في قلبي وضحكتك استقبلتني.

ربما بعد هذه المسافة قريبة، وربما في يوم من الأيام ستأتي إلي.

كان حضنك بالنسبة لي مدينة أعشقها، بلا سكان، مع الأمان فقط.

لم يكن حضنك سوى شعور بالأمان والصفاء.

بعد انفصالنا، أصبح كل شيء صعبًا ومريرًا بالنسبة لي.

لم أتخيل أبدًا أن فراقك سيكون مؤلمًا للغاية، أتمنى أن تعود إليّ يا حبيبتي.

كلمات تلامس القلب المؤلم والجرحى

لقد سئمت من عدم وجود مكان لحياتي في كتاب ثروتي، أنا أنتظر.

أنا خائف من حبك حتى لا تتركني، وتجعلني أتذوق مرارة الخسارة.

كما أنني أخشى أن أتركك أنت وحبك، وسأندم لأنني لم أحبك.

أقسمت لي أن أبقى وألا أغادر. لماذا لا اراك اليوم معي يا قرة عيني

نسيم عطرك يتنقل بين الورود والأغصان، صوتك الحلو، ما زلت أذني لا تمل من سماعه.

الآن أنظر إلى النجوم، وأتذكر أنك أقسمت لي بعدد كل نجمة أنك لن تتركني أبدًا.

ما زلت أتألم، ومنكسر من قبل الأشخاص الأقرب إلي، لكنهم لا يهتمون.

لطالما كانت حياتي مؤلمة للغاية، اعتقدت أنك ستجعلها سعيدة، لكنك كسرتها أكثر.

أحيانًا أتحدث إلى نفسي وأقول إنني أعطي الموضوع أكبر من حجمه، لكن حجم الخراب في قلبي صار وطناً.

عبارات وكلمات تحرق القلب

لقد مررت بالعديد من التجارب في حياتي، لكنني لا أعرف كيف وصلت إلى هذه النقطة.

بعد أن قدمت التضحية وفعلت كل ما بوسعي لم أجد سوى قلبي محطمًا.

أنا دائمًا أتوق إليك لكنني أعلم أنك بخير بدوني فقط أنا مجروح.

حزني لا ينتهي أبدًا، دموعي لا تنتهي أبدًا، تفكيري لا ينتهي أبدًا، كل الألم بداخلي.

أرى أن العيب في داخلي، لا أحد يحبني، ولا أحد يهتم بي.

أنا أقول دائمًا أنني بخير، لكنني لست بخير أبدًا، فأنا متوقف عن العمل.

إذا كنت تعرف مقدار الحب الذي كان لدي لك، فلن تتركني وحيدًا.

كدت أنفجر من الداخل، لكن من يراني يخبرني بما يظهر عليك من هذا البرودة.

أقف دائمًا إلى جانب الجميع، لكنني لا أرى أحدًا بجانبي عندما أحتاج إليهم.

عبارات وكلمات من جريح قلب العاشق

كنت أريدك أن تكون معي طوال حياتي، لكنك قطعت رغبتي وتركتني.

كلما رأيت أشخاصًا في حالة حب، كلما ضللت أكثر وأرى نفسي معك.

لا أحب أن أتحدث كثيرًا، مهما تحدثت، لن يشعر أحد بألمي، وينكسر قلبي.

كلما حدث شيء جميل لي، زاد خوفي من أن يحدث لي شيء مؤلم بعد ذلك.

هناك كتلة في قلبي لكن وجهي يعرف فقط كيف يبتسم أمام الجميع.

أرى أن الحب شبيه جدًا بالموت، ينتهي فجأة بدون موعد، تمامًا كما يأخذ الموت الروح فجأة، وينتهي كل شيء.

الآن أشعر وكأنني ساعة تالفة توقفت يدها في لحظة وأصبح كل شيء حزينًا.

شعوري دائمًا على حق، لكن هذه المرة لم أتوقع منك أن تخذل قلبي.

كلما تجولت في ذهني أجد نفسي أمسك قلمي وأكتب عبارات حزينة.

أصبحت عالقة بين قوة ذهني وشوق قلبي، ولا أدري ماذا أفعل.

أصبحت حياتي كلها في حالة من الفوضى، حتى في داخلي كل الفوضى التي لا يستطيع أحد ترتيبها.

كلمات قلب مجروح من الحب كما ويكون أحد الطرفين أعطى كافة مشاعر الاطمئنان والثقة للطرف الآخر وانتظاره العيش معه والارتباط رسمياً به ليكون الشخص الذي يكمل معه حياته وما تركه من أثر سلبي على الحالة النفسية للشخص الآخر.