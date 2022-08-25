كلمات لا تترك القلب مكتوبة ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الاعمال الفنية والغنائية العديدة والتي عرفت بشهرتها في الاوقات الأخيرة ، وهي من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها كلمات لا تترك القلب مكتوبة، وترجع الى المطرب ماجد المهندس ، تابعوا معنا .

من هو صاحب أغنية لا تترك القلب

صاحب أغنية لا تترك القلب هو المطرب ماجد المهندس، ماجد المهندس مطرب عراقي من أصل عراقي وجنسيته. ولد في مدينة بغداد في الخامس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1971 ويبلغ من العمر 51 عاماً. أما مسيرته الفنية فقد بدأت عام 1991 عندما قدم أغنية “المشكلة”. بعد ذلك، استمر عمله، وقدم العديد من الأغاني، رغم أنه واجه العديد من الصعوبات في بداية مشواره الغنائي، إلا أنه أصبح الآن من أهم المطربين وأكثرهم شعبية ونجاحًا في الوطن العربي.

كلمات لا تفارق القلب

أغنية “لا تترك القلب” من الأغاني التي قدمها الفنان العراقي الماجد المهندس. أصدر هذه الأغنية في الثالث عشر من آذار 2022. كلمات الأغنية كتبها أحمد الصانع. الألحان من كلمات إبراهيم الغانم وتوزيع وليد السلطان. تعال ونعطيك كلمات أغنية لا تترك القلب مكتملاً

تحميل اغنية لا تفارق القلب

تعتبر أغنية “لا تترك القلب” من أشهر الأغاني التي قدمها ماجد المهندس في السنوات الأخيرة. استطاعت هذه الأغنية أن تكسب ملايين المشاهدات منذ إطلاقها، كما استطاعت أن تحظى بإعجاب الجماهير، خاصة وأن ماجد المهندس غناها باللهجة الخليجية المفضلة لدى كثير من الناس. لتنزيل أغنية لا تترك القلب بصيغة MP3، يرجى زيارة الرابط التالي ““.

استمع لأغنية لا تغادر القلب

أغنية لا تفارق القلب استطاعت أن تؤثر على الكثيرين وتحظى بإعجاب الملايين، خاصة أنها من الأغاني الرومانسية المفضلة لدى كثير من الناس. يمكنك الاستماع إلى الأغنية التي لا تغادر القلب مباشرة أدناه

أبرز أعمال ماجد المهندس

هناك العديد من الأغاني التي قدمها الفنان ماجد المهندس، حيث استطاعت هذه الأغاني أن تحقق نجاحًا كبيرًا واستطاعت أيضًا أن تكون أفضل الأغاني العربية

أغنية في ذهنك.

اغنية الموت وحشني.

أغنية بين الفكرة.

ننسى الأغنية.

اغنية شلونك حبيبي.

اغنية مو علاء كيفك.

اغنية سحرتني

أغنية أنا حنيت.

لم تعد الأغنية متروكة.

اغنية انا بلاياك.

افهم الأغنية.

اغنية وحش الدنيا.

الأغنية ليست ضرورية.

اغنية المحلة اللقي.

اغنية وانا اعرفك.

أغنية الأكسجين.

كلمات لا تترك القلب مكتوبة ، قد عرفت الأغنية بأنها احد الاعمال الفنية البارزة وأشهرها داخل الوطن العربي والني تعتبر من اكثر الأغاني رومانسية للفنان الشهير ماجد المهندس ، وحازت الأغنية على تحقيق شهرة كبيرة منذ صدورها، خاصة أنها جاءت بصوت أفضل وأنجح وأشهر المطربين العرب .