كلمات مد بالألف والواو والياء ،يعتبر عالم اللغة العربية من أكثر المواد والمساقات العلمية فائدة واهتمام من قبل بلاد الوطن العربي وذلك تعبيراً للثقافات والعادات والتقاليد بالإضافة الى تعليم بعض القواعد الإملائية وتفسير بعض آيات القران الكريم ومنها حروف المد وما يسبق كل حرف من حركة محددة ،مثل حرف الألف ويسبقه فتحة وحرف الواو ويسبقه ضمة وحرف الياء ويسبقه كسرة.

الكلمات تمتد ألف، واو، ويا

تسمى الحروف Alif و Wawa و Yaa بأحرف التمديد لأن السماعة تمد الصوت أثناء نطقها، كما يطلق عليها حروف العلة لسهولة النطق. يتمدد ويلين معًا، لأن الحرف السابق يحتوي على حرف ساكن ولا يحتوي على أحرف متحركة.

في الحالة السابقة، يُطلق على المد والجزر اسم المد الطبيعي لأنه يسبقه حرف ساكن وخالٍ من أحرف العلة، وقد يكونان حرف الواو وياا، وهما أحرف ناعمة فقط دون تمديد إذا كان الحرف قبله مفتوحًا، مثل ” win the house “لكن حرف الأليف يختلف مع الحرفين waw و ya لأنه في جميع الأحوال يكون الحرف D و Lynn.

العديد من كلمات المد والجزر مذكورة في المعجم العربي، والعديد منها مذكورة في اللغة العربية.

1- المد والجزر في ألف كلمة

لكي يتمكن القارئ من التمييز بين الحروف الساكنة ألف من ألف ماد، من الضروري النظر إلى ما يسبقها.

جاء يا رحمن الجنة.

دجاج، غزال، حصان.

جبال، طعام، خالد.

نادى يا زرافة حامد.

قطار، هاتف، عامل.

شداد قارب.

كما ورد في القرآن الكريم أمثلة كثيرة عن مد الألف، منها:

وقالوا الحمد لله قدمنا ​​لك الكوثر إن أرادوا الرحمن.

أولئك الذين يذكرون، ويطيعون الرسول، الأسرار.

ولا الضلال، والنقي، أنزلناه ليلة القدر.

ربنا تعال الينا في وادي النمل لتزودك بالمال والاولاد.

الحقة أقرأ ما هو متوفر من القرآن فهو قناني.

وله مرافق الحي، فقال الحمد لله الذي فضلنا، فنزلنا الماء به.

في اليوم الذي سوف يدعوه، من منطلق الإيمان، الله.

2- كلمات المد والجزر

تكون الياء في موضع الامتداد إذا كانت الكلمة متقزمة وكسر ما قبلها أي كسر الحرف الذي يسبقها. نذكر في ما يلي عدة أمثلة مختلفة لتمديد الياء:

منزل، كرسي، بيع.

تين، جيل، بينما.

سيق شيخ دين.

ريشة، الصين، حسنًا.

عيد الميلاد سحابة الفيل.

سعيد، لين، ميل.

حديقة، بيئة، طلاب.

ملكة جمال، يطير، صديق.

سريع ومثير ويسير.

صيد السمك لذيذ ومفيد.

نشط، حليب، قميص.

دكتور، مريض، جديد.

حكيم، يخسر، يقيس، يعيش.

كما توجد أمثلة كثيرة على انتشار اليعا في عدة مواضع في القرآن الكريم، ومنها

مع العلم، أنا منذر، أيها المؤمنون.

يا ابراهيم يا قوارير انقذ المؤمنين.

وليكنوا من المتواضعين، إنكم جميعًا دعاء سامعًا، وكل ما في الأرض.

يتلى القرآن بترتيل حسيب الضائع.

مبروك ولكننا نحن الله ربي نستغيث.

3- كلام مد وجزر

من أجل معرفة ما إذا كانت كلمة “waw” هي حرف الجن أم لا، من الضروري النظر في تشكيل الكلمة. أذكر أمثلة على المد والجزر:

زيارة، تطفو، تذوب.

إنه يتضور جوعاً، كما يقول، ويغطس.

يفوز، يجول، يتوب.

الصيام، الطفو، النحيب.

النجوم والجنود والطيور.

القرود والأسود والنمور.

الأغنام والمال والزهور.

الحوت والضوء والفول.

وتوجد في القرآن الكريم مواضع كثيرة ورد فيها كلام ماد بلاوة، مثل:

اقرأ وظهر وقلم وما يكتبون فلن تحسب.

ستعود، سوف يمسكونها، وسوف يأتون إلى أبيهم.

وكنت تسرع في ذلك، وآمنت وتأكدت.

هل تجادلني، هؤلاء، بأنهم حمقى، لكنهم لا يعرفون.

احموا أنفسكم وعائلاتكم من الحريق وكبائن الحور في الخيام.

لا تخافوا منهم ولا تخافوا، وأنتم تفكرون في الله كشبهات، فهو معطى.

الفرق بين المد الأصلي والمد والجزر في اللغة

بعد أن ذكرنا جميع كلمات المد مع ألف وواو ويا المذكورة في القاموس اللغوي والقرآن الكريم، من الضروري التعرف على الفرق بين الأصل والثانوي حتى يتمكن القارئ من نطق الكلمة. بشكل صحيح ونوضح الاختلاف بالتفصيل كالتالي:

1- المد الأصلي

يسمى هذا النوع من المد والجزر الأصلي بالمد والجزر لأنه لا يضيف حرفًا أو يأخذ منه حرفًا، والمد والجزر له حركتان فقط:

يجب أن تكون الرسالة التي تسبق Alif Tide مفتوحة.

يجب كسر الحرف السابق y.

يجب ربط الحرف الذي يسبق الواو معًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرفين ya و waw، إذا سبقهما غزو، فإنهما يصبحان أحرف مقطع لفظي بدون امتداد، مثل yum، عليه.

2- المد والجزر

الامتداد الثانوي متفرع من الامتداد الأصلي ويتبعه همزة أو سكون على عكس المد الأصلي كما ذكرنا:

إذا جاء الهمزة قبل المد الثانوي أو بعده، فتحدث ثلاثة أنواع من المد المنفصل، والمستمر، والبدال.

لا يأتي السكون إلا بعد المد الثانوي، ثم يحدث نوعان من المد والجزر المد الضروري، والمد والجزر العرضي.

أهمية حروف الإرشاد في اللغة العربية

لا يمكن الاستغناء عن خطابات التمديد لأنها أساس اللغة العربية ولها ضوابط معينة يجب اتباعها. ومن اهميه حروف الامتداد:

وهي من أساسيات تعليم القراءة في الكتاب.

لا يمكن الكتابة أو الفهم بدونها ودون فهم قواعدها.

تظهر المعاني الصحيحة في النص القرآني.

كلمات مد بالألف والواو والياء كذلك توجد عدد من القواعد الإملائية الخاصة بحروف المد وذكرهم في القران الكريم وتأثيرهم في النطق الصحيح ضمن التلاوة والتجويد ضمن أحكام التلاوة بالإضافة الى تفسير بعض الكلمات الغامضة وبيان معناها في الجملة.