كلمات مرني عند الغروب مكتوبة ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة المنتشرة في الوطن العربي و التي نسمعها من قبل الكثير من الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها أغنية كلمات مرني عند الغروب للفنان والمطرب السعودي محمد عبده ، حيث تعتبر من أشهر الأعمال الفنية التي حصدت آلاف المشاهدات منذ إعلانها الأول والرسمي على موقع يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر ، تابعوا معنا

من هو صاحب اغنية مرني عند الغروب

صاحب أغنية “مرني عند الغروب” هو الفنان السعودي الكبير محمد عبده الذي يعتبر أشهر وأبرز فنان في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية، وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الفنان محمد عبده

الاسم الكامل محمد بن عبد العثمان الدحل العسيري.

الإسم المستعار محمد عبده.

تاريخ الميلاد 12 يونيو 1949 م.

العمر 73 سنة.

المسمى الوظيفي فنان العرب عراب طرب.

الاسم المستعار ابو نورة.

اسم الأب عبده عثمان العسيري.

اسم الأم سلمى نصرالله.

مكان الميلاد جازان، المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاولاد 11 ولدا.

المهنة مغني وملحن ومغني.

الآلات الموسيقية عود.

سنوات النشاط منذ عام 1961 م حتى الآن.

اللغات العربية “اللهجة السعودية”.

كلمات مرني عند غروب الشمس مكتوبة

وفيما يلي كلمات أغنية “مرني عند الغروب” للفنان السعودي محمد عبده كامل

استمع لأغنية مرني عند غروب الشمس

تعتبر أغنية “مرني عند الغروب” للفنان السعودي محمد عبده من أشهر وأبرز الأغاني التي حصدت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب منذ عرضها الأول في الثلاثين من مايو 2013 م، حيث حققت 1.1 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. منصة اليوتيوب حتى هذه اللحظة يستطيع كل محبي وعشاق الأغاني باللهجة السعودية وخاصة الفنان الكبير والمطرب محمد عبده الاستماع إلى أغنية “مرني عند الغروب” بصوته الأصلي، من خلال المقطع الصوتي أدناه.

تحميل اغنية مرني عند الغروب

يرغب العديد من المواطنين ومحبي أغاني الفنان السعودي محمد عبده على وجه التحديد في الأغاني التي يغلب عليها الطابع الرومانسي والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة اليوتيوب منذ بداية نشاطه الغنائي حتى يومنا هذا. يمكن تحميل أغنية “مرني عند الغروب” للفنان السعودي محمد عبده مباشرة عبر رابط الموقع على الإنترنت “”.

كلمات مرني عند الغروب مكتوبة ، ترجع تلك الاغنية الى الفنان والمطرب من أصل سعودي محمد عبده والذي يقيم في مملكة البحرين ، والذي لديه قاعدة جماهرية كبيرة عبر محيط الوطن العربي بشكل أجمع ، وتلك الأغنية تعدج من الأعمال والألبومات التي حققت نجاحًا وشهرة كبيرة للفنان حتى يومنا هذا .