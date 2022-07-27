كلمات وش ملحه اللي ينثر رابح صقر

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من هو رابح صقر على ويكيبيديا

رباح صقر فنان وملحن من أصل سعودي وجنسية. يبلغ من العمر حوالي 57 عامًا. ولد رباح صقر في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 1964 م. موسيقي خليجي، والجدير بالذكر أنه بدأ مشواره الفني عام 1982 من خلال أغنية “يا نسيم الليل” حتى عرضت أعماله الفنية التي تكونت من عدة ألبومات.

ما هي الكلمات العاجلة التي تنشر رابح صقر

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أغنية “ويش ملحة” التي غناها الفنان السعودي رابح صقر من أهم وأبرز الأغاني الخليجية التي لها طابع مميز وكلمات حلوة جدا، لذا فهذه الأغنية لها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، ويمكنك الاستماع إليها. الأغنية مباشرة “”.

أهم أعمال رابح صقر

تتمثل أهم وأبرز أعمال الفنان السعودي رابح صقر في السطور التالية

اغنية سامحني حبيبي

أغنية الحمد لله.

ما هي اسباب الاغنية

الذهب أصلي.

اغنية مثل الزمن.

أغنية فارغة.

اغنية مللتكم

أغنية مجافي.

أغنية لا تأتي.

أغنية العطاء للغاية.

أغنية كذبة بيضاء.

ما رأيك اغنية.

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