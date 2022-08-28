كلمات يابن الاوادم مكتوبة ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة والتي عرفت بشهرتها في الاوقات الأخيرة ، وهي من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها كلمات يابن الاوادم مكتوبة للفنان أحمد مطهر العبدالله ، ويعتبر أشهر الشخصيات الكبير التي حققت النجاح والشهرة في الوطن العربي ، ولقب بأمير طرب ، تابعوا معنا .

من هو صاحب اغنية يا ابن العواد

صاحب أغنية يا ابن الأودام هو الفنان السعودي أحمد مطهر العبدالله المعروف بعبد المجيد عبد الله، صاحب لقب أمير طرب، عازف عود ماهر وملحن بارع، تمتد مسيرته الفنية لنحو أربعين عقدا. حيث بدأت مسيرته الفنية في عالم الفن ابتداء من عام 1979 من خلال اكتشاف الأستاذ والموسيقي الشهير إبراهيم سلطان له، وفي هذه الأثناء توجه إلى القاهرة لتسجيل العديد من الأعمال الفنية للملحن سامي إحسان وأهمها منها أغنية “صبر مفتاح الفرج”، ومنذ ذلك الحين تتوالى أعماله الفنية باستمرار.

كلام ابن العوضم مكتوب

تتكون أغنية يا ابن العوضم من كلمات مصنفة على أنها من الأحلى والأكثر تأثيراً، لذا من خلال الأسطر التالية سنتناول كلمات تلك الأغنية بالتفصيل

تحميل اغنية يابين العواد

تعتبر أغنية يابين العواد من أنجح الأعمال الفنية التي قدمتها الفنانة السعودية، حيث حققت ملايين المشاهدات منذ عرضها، ويمكن تنزيلها من خلال مشغل الصوت التالي

استمع الى اغنية يابن العواد mp3

تعتبر أغنية يابين العواد من أكثر عمليات البحث عن المطربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الدول العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية، لذلك قمنا بإدراجها للاستماع إليها عبر رابط “”.

أهم أعمال عبد المجيد عبدالله

قدم أمير طرب الفنان السعودي العديد من الأعمال الفنية المتميزة، من أشهرها ما يلي

2009 القوس هو قوسك.

2009 حبيبي الذي عاش في العين.

2010 خطأك.

2010 حبي الأول مع راشد الماجد.

2010 عام مر على دويتو مع محمد عبده.

2011 رحمكم الله.

2012 الموت الأحمر.

2013 مجنون صحيح.

2013 زين لديه سر مع أمل ماهر.

كلمات يابن الاوادم مكتوبة ، تعتبر من الاعمال الغنائية التي حظيت على إعجاب الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي للفنان أحمد مطهر العبدالله المعروف بلقب أمير الطرب ، كونها تتحدث كلمات حلوة تصف أفكار الشاعر التي طال أمدها .