كلمات ياسلامي عليكم يا السعودية، تعد انشودة ياسلامي عليكم من الأناشيد الوطنية المعروفة والبارزة في السعودية، والتي تقدم في كافة الاحتفالات الوطنية ومن أبرزها اليوم الوطني السعودي، كما وتعد هذه الأنشودة من أعمال المنشد راشد الماجد وهو أحدى أبرز المنشدين في السعودية، حيث يهتم الكثير بالتعرف على كلمات ياسلامي عليكم يالسعودية التي تحمل الكثير من المعاني الجذابة.

صاحب النشيد يا سلام عليكم يا السعودية

صاحب النشيد، يا سلام عليكم، السعودية، هو الفنان والملحن السعودي الشهير راشد الماجد، والذي تتمثل أهم المعلومات المتعلقة به في النقاط التالية

الاسم الكامل راشد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الماجد الخمشي العنزي.

الإسم المستعار راشد الماجد.

الإسم المستعار سندباد الأغنية العربية.

تاريخ الميلاد 27 يوليو 1969 م.

العمر 52 سنة.

مكان الميلاد المنامة – مملكة البحرين.

مكان الاقامة الدمام – المملكة العربية السعودية.

المؤهل العلمي ثانوية.

جنسيتي سعودية.

الديانة مسلم.

اللغة الأم العربية.

المهنة مغني وملحن ورجل أعمال.

سنوات من النشاط بدأت عام 1984 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

تحميل أغنية “يا سلامي عليكم” mp3 السعودية

يمكنكم تحميل نشيد يا سلام عليكم في السعودية بصيغة mp3 من خلال مشغل الصوت التالي

يا سلام عليك يا السعودية

اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي يجعل النشيد الوطني السعودي موضوع نقاش كثير للاستماع لتلك الأناشيد خلال الاحتفالات والمناسبات التي افتتحت للاحتفال بهذا اليوم الوطني العظيم، ومن أشهر تلك الأغاني نشيد “يا سلام عليكم يا السعودية” الذي يمكن تحميله مباشرة “.

اهتم الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية على التعرف على كلمات ياسلامي عليكم يا السعودية والتي تحمل الكثير من المعاني الرائعة والجياشة وذلك مع اقتراب اليوم الوطني السعودي كما ونالت على اعجاب الكثير من الناس.