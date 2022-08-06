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قصيدة لمن ينام على النهر

وبمرور الزمن كتب الشعراء قصائد كثيرة عن الإمام الحسين رضي الله عنه، بعضها يتعلق بالحمد، وبعضها يتعلق بالرثاء.

الذهاب إلى جانبك عارف مصابًا حيث احترق خدي من مستنقع تربتك.

يرفضون السجاد تمامًا ويسحبونه إلى حافة النار.

سبعة أطوف وأدمع صلاتي.

ضميري اباكابا محنة يتفلي.

من كربلاء والنور العاطفي.

ثورة الفداء غرقت الدماء.

كلمات النائم على النهر مكتوبة

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تنزيل القصيدة “نمت على النهر”

يمكنك تنزيل قصيدة “Yally on the River Sleeping” من خلال مشغل الصوت التالي

استمع إلى قصيدة “نمت على النهر” mp3

يمكن الاستماع إلى قصيدة “يالي على نهر النوم” مع تنزيلها المباشر “” لأنها من أشهر وأشهر قصائد رثاء الإمام الحسين رضي الله عنه، ومن أشهر القصائد. أشعار في العراق وإيران وباكستان.

وفي الختام تعرفنا على الكلمات المكتوبة ” كلمات ياللي على النهر نايم مكتوبة ” و على قصيدة “يلالي على نهر النوم”، كما تناولنا الكلمات التي تحتويها تلك القصيدة ، بالإضافة إلى رابط للاستماع إليه، ومشغل الصوت للاستماع المباشر إليه.