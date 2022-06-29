كلمة قاضي محاكَمْة نيرة أشرف قبل النطق بالحكَمْ

خطاب المحكَمْة نيرة أشرف قبل النطق بالحكَمْ الذي وصف بأنه تاريخي، فِيْمكن تعلم الدروس منه، لأن كلماتها تضغط الدم من أجل الواقع المرير الذي أصبح المجتمعات العربية. تظلم نيرة وعائلتها، وهُو ما سنتعلمه، والذي سيحيطك بتفاصيل البدائية.

إدانة قاتل نيرا

صدر أمس الثلاثاء 28 يونيو 2022 الحكَمْ البدائي فِيْ قضية مقتل نيرة أشرف، حيث تقرر إحالة جميع أوراق القضية وقرار محكَمْة المنصورة بإعدام الجاني. محمد عادل بعد أن ارتكب أبشع جريمة فِيْ الشارع المصري الآن وأدرج رسالة بهاء المري للقاتل والمجتمع كلام المصري أقوى من حداد واقع المجتمع بشرط أن يكون الحكَمْ النهائي صدر فِيْ السادس من يوليو المقبل.

كلمة القاضية نيرة اشرف قبل صدور الحكَمْ

بدأ رئيس الدائرة الرابعة بمحكَمْة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية جلسة الاستماع بكلمات مؤثرة، منها رسالة حزن قوية على مجتمع يتجه شبابه الآن للشهُوة، فقال

المستشار بهاء الدين المري

بهاء الدين المري قاضٍ ومستشار قانوني مصري، بالإضافة إلى كونه عضوًا فِيْ اتحاد الكتاب المصريين، وله العديد من الكتب فِيْ الأمور القانونية والوقائعية. عينت كلية كفر الشيخ بعد ترقيتها إلى رتبة مستشار رئيساً لمحاكَمْ الجنايات (بني سويف – طنطا – العريش – الإسكندرية – الإسكندرية الاقتصادية – كفر الشيخ – المنصورة) على التوالي، وفِيْ عام 2005 تم تعيينه. للاستفادة من خبراته فِيْ التدريس الجامعي بكلية الحقوق بالإسكندرية.

اعمال المستشار بهاء المري

قدم بهاء الدين خيرت المري عددًا كبيرًا من المؤلفات القانونية التي استخلصها من تجربته فِيْ المجال، كدروس حول واقع المجتمع المصري للجيل القادم.

قصص قضائية.

ببليوغرافِيْا الدفاعات فِيْ الدفاع والفئة.

شرح لمحاربة جرائم تقنية المعلومات مع إظهار قوة البيانات الرقمية.

موسوعة المري القضائية الجرائم المالية العامة.

صورة من الحياة الريفِيْة.

هكذا ترتفع العظمة.

ادعاءات آداب الدفاع والادعاء.

مجموعة من القصص القصيرة تحت عنوان (“برجولة” يوميات القاضي .. الواقع راوي).

أهم حجج بهاء الدين المري

سبق له دعم العديد من القضايا المهمة، مثل

مقتل الفنانة سوزان تميم.

احداث مصر (مكتب الارشاد).

محاكَمْة متسللي قسم شرطة التبين.

أحداث مصر (قصر الاتحاد).

أحداث مصر (عاصفة السجن).

أحداث مصر (مجزرة استاد بورسعيد).

لذا؛ فِيْ ضوء إيجازنا لأهم مذكرات المستشار بهاء الدين المري خلال مسيرته المهنية، نختتم فقرات مقالنا بعنوان خطاب المحكَمْة نيرة أشرف قبل صدور الحكَمْ.