كلوي كارداشيان وتريستان طومسون ينتظران طفلاً من أم بديلة.. رغم خيانة الأخير

يبدو أن عائلة كارداشيان تنمو مرة أخرى، حيث كشف ممثل العائلة أن كلوي وصديقها السابق، لاعب الدوري الاميركي للمحترفِيْن تريستان طومسون، ووالدي ترو البالغة من العمر 4 سنوات سيرحبون بطفل ثانٍ من خلال بديل.

قال الممثل، “يمكننا أن نؤكد أن True سيكون لها أخ ولد فِيْ نوفمبر. كلوي ممتنة جدًا لهذه النعمة الجميلة “. وأضاف “نود أن نطلب لطفك وخصوصيتك حتى تتمكن كلوي من التركيز على عائلتها”.

كانت كارداشيان منفتحة بشأن رغبتها فِيْ توسيع عائلتها، حيث تم توثيق جهُودها لإنجاب طفل ثان من خلال التلقيح الاصطناعي والمساعدة على الخصوبة فِيْ مواكبة عائلة كارداشيان.

على الرغم من أن علاقة كلوي وتريستان انتهت فِيْ ديسمبر الماضي (2022) بعد فضيحة مع امرأة أخرى، إلا أنهما يتواصلان كأبوين مشاركين، مع العلم أن مهاجم شيكاغو بولز هُو أيضًا والد لطفلين صغيرين من علاقات أخرى.

كان تريستان قد خان كلوي لأول مرة مع صديق شقيقته كايلي “جوردان وودز” فِيْ عام 2022، لكن كلوي أعطته فرصة أخرى، فاجأتها بخيانة أخرى مع مدربتها الشخصية “مارالي نيكولز” وإعلان أبوة ابنها. . فِيْ عام 2022.

وبحسب المصادر، دخلت كلوي حالة نفسية سيئة للغاية بعد أن علمت بخيانة تريستون، لأنها تحبه من القلب، ومن جانبه حاول تريستان الاعتذار لها، لكن علنًا برسالة مؤثرة نشرها على إنستغرام. لكنها لم تجب.

بعد انتشار الأخبار التي تفِيْد بأن كلوي وتريستان كانا يتوقعان مولودًا جديدًا من أم بديلة، شن رواد وسائل التواصل الاجتماعي حربًا ضد كلوي، متهمين إياها بالضعف والسخرية من تريستان لإعطائها فرصة أخرى لم تكن تستحقها.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم رصد كلوي وتريستان فِيْ مناسبات متعددة يقضيان “وقتًا ممتعًا معًا” ويقضيان إجازتهما معًا فِيْ سان لوكاس بالمكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

على الرغم من أن العديد من الشائعات قد أكدت ارتباط كلوي مؤخرًا برجل أعمال أمريكي مجهُول، إلا أنه لم يتم الإعلان عَنّْ العلاقة حتى الآن، ولم يتضح ما إذا كانت كلوي فِيْ الواقع مع رجل آخر أم أنها عادت مع تريستان وتعتزم القيام بذلك إذا لم تكن كذلك. فعله. تعلن الأمر حتى لا يهاجمها أتباعها.

لكن كلوي مستعدة دائمًا للتواصل مع تريستان، لأنه والد طفلها، وأكدت مصادر متعددة أنهم يلتقون دائمًا.

اعترفت كلوي سابقًا بأنها تفكر فِيْ إنجاب طفل آخر مع تريستان، حيث أظهرت إحدى حلقات برنامج Keeping Up With The Kardashians أن تريستان تبرعت بالحيوانات المنوية بعد أن خضع نجم تلفزيون الواقع لعملية تجميد البويضات.

قالت كلوي “ليس لدي أي فكرة عما يخبئه المستقبل مع تريستان، لكنني أشعر حقًا بتحسن كبير عَنّْدما أعرف أن لدي خمسة أجنة فِيْ الثلاجة”. إذا كنت أرغب فِيْ استخدامها، فلديها هناك “.