كلية الاعداد العام بجامعة الملك فيصل للبنات 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث حسب المعايير التي يتم وضعها من قبل الجامعات والكليات التي تمكنهم من الدراسة في الجامعة ، وهي من الأمور المهمة التي تتيحها الجامعات ومن تلك الكليات التي يتم التسائل عنهاكلية الاعداد العام بجامعة الملك فيصل للبنات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل هي إحدى الجامعات السعودية المرموقة والتي تأسست عام 1975 في مدينة الأحساء حيث يبلغ عدد كلياتها 16 كلية وتتسع الجامعة لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة. جامعة الملك فيصل من الجامعات السعودية المرموقة التي تأسست بموجب مرسوم ملكي. تم تحديد المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية لتكون المقر الرئيسي لها، وتقع الجامعة حاليًا في منطقة الهفوف بمحافظة الأحساء، حيث يلتحق بالجامعة العديد من الطلاب من مختلف الكليات والتخصصات العلمية، وما يميز هذه الجامعة عن غيرها أنها تحتوي على مراكز تعليم عن بعد ونظام تعليم إلكتروني متكامل مما جعلها من الجامعات البارزة في الخليج العربي وتحديداً في المملكة العربية السعودية.

كلية الإعداد العام بجامعة الملك فيصل للبنات 1444

يمكن التسجيل في جامعة الملك فيصل بكلية الآداب العامة والإعدادية من خلال البوابة الإلكترونية المختصة بقبول الطالبات السعوديات.

الذهاب إلى بوابة القبول الإلكتروني لجامعة الملك فيصل “”.

يجب قراءة جميع التعليمات بعناية ودقة ومن ثم الموافقة عليها، مع مراعاة أن الموافقة على الشروط والأحكام التي تم الإعلان عنها هو عقد بين الطالبة والجامعة، وهي موافقتها على جميع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة وهي. ليس له الحق في الاعتراض عليها لاحقًا.

انتقل إلى أيقونة القبول.

انتقل إلى خيار تقديم طلب جديد.

رقم الهوية مكتوب في حقل اسم المستخدم.

يتم إدخال رقم الهاتف المحمول في حقل كلمة المرور.

ستطلع الطالبة على بياناتها المسجلة في نظام يسّر أو بيانات مركز القياس والتقويم.

يتم ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

يتم توفير معلومات التأهيل.

المستندات المطلوبة مرفقة.

تقديم الطلب.

يجب الاحتفاظ برقم الطالب لمتابعة إجراءات القبول.

شروط القبول بجامعة الملك فيصل للبنات 1444

تعمل جامعة الملك فيصل على الإعلان قبل بدء أي مرحلة تعليمية من خلال توضيح بعض الشروط والضوابط التي يجب على الطلاب والطالبات الالتزام بها للقبول في الجامعة. شروط القبول في البرامج والتخصصات والكليات المختلفة سواء لمستويات البكالوريوس أو الدبلوم هي كالتالي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب ألا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة، باستثناء التخصصات الصحية، حيث تعطى الأولوية في القبول للطالبات الحاصلات على الثانوية العامة هذا العام ثم العام الماضي على أساس المقاعد الشاغرة.

يجب ألا يزيد عمر الطالب عن 25 عامًا حاصلًا على بكالوريوس أو برنامج دبلوم انتقالي.

يجب إجراء الاختبار الكتابي للمتقدمين للكليات الصحية حتى لا يتم استبعاد المتقدم إذا لم يخضع للاختبار. فيما يلي التخصصات التي يتطلب الاختبار من أجلها كلية الطب. كلية طب الأسنان. كلية الصيدلة. كلية العلوم الطبية التطبيقية.

يجب أن يكون الطالب قد استوفى متطلبات معدلات القبول في الجامعة.

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية والفحص الطبي للمتقدمين للكليات الصحية. في حالة عدم اجتياز الطالبة للفحص الطبي أو عدم اجتيازها للمقابلة الشخصية، يتم تحويلها إلى إحدى الكليات غير الصحية.

يجب على جميع المتقدمين إلى الكليات التي تتطلب سنة تحضيرية الخضوع لاختبار تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية.

يشترط أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبارات التحصيل والقدرات.

يجب ألا يكون لدى المتقدم سجل حالي أو سابق بجامعة الملك فيصل.

أن لا تكون الطالبة مسجلة أو درست في جامعة سعودية، حتى لو انسحبت منها.

معدلات قبول كليات جامعة الملك فيصل 1444

يمكن للطالبات معرفة جميع الشروط اللازمة للالتحاق بالبرنامج التعليمي بجامعة الملك فيصل. يتم عرض أهم المستندات المطلوبة ومواعيد التقديم، بالإضافة إلى معرفة شروط ومعدلات القبول بجامعة الملك فيصل والتي تأتي على النحو التالي

كلية الطب بلغ معدل القبول للعام الدراسي 1444 89.75٪.

كلية الأحياء بلغ معدل القبول للعام الدراسي 1444 97.7٪.

كلية العلوم الطبية بلغ معدل القبول للعام الدراسي 1444 89.75٪.

كلية الهندسة بلغ معدل القبول للعام الدراسي 1444 97.7٪.

كلية الصيدلة الإكلينيكية بلغ معدل القبول للعام الدراسي 1444 89.75٪.

كلية الصحة والعلوم التطبيقية بلغت نسبة القبول للعام الدراسي 1444 89.75٪.

كلية التمريض التطبيقي بلغت نسبة القبول للعام الدراسي 1444 89.75٪.

معدلات القبول بجامعة الملك فيصل للبنات 1444

حددت جامعة الملك فيصل معدلات القبول والتسجيل في كليات الجامعة والتي تختلف عن الطلاب بفارق بسيط. أدناه نرفق النسب التالية

يجب أن تحضر الطالبات اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية الذي تعقده الكلية.

لقبول الفتيات يشترط التقديم لكلية الآداب بجميع أقسامها. آداب الشريعة والدراسات الإسلامية، آداب الإعلام وآداب اللغة الإنجليزية، آداب الدليل السياحي، آداب اللغة العربية، آداب علم الاجتماع، الجغرافيا ونظم المعلومات.

يجب الحصول على نسبة مرجحة قدرها 50٪ من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة، و 40٪ من اختبار القدرات، و 10٪ من درجة اختبار التحصيل.

يجب ألا تقل النسبة المرجحة عن 70 لترشيح الفتيات للتقدم للالتحاق بكلية الآداب.

لقبول الطالبات في كلية الطب وكلية الصيدلة الإكلينيكية، تشترط جامعة الملك فيصل حصولهن على نسبة مرجحة 50٪ من المعدل التراكمي، و 40٪ من اختبار القدرات، و 10٪ من درجات اختبار التحصيل. .

جامعة الملك فيصل تضع شرطا لقبول الفتيات في كلية العلوم الزراعية والغذائية لحصول الطالبات على النسبة المرجحة 500٪.

يجب الحصول على معدل تراكمي في المدرسة الثانوية بنسبة 40٪ من اختبار القدرات، كما يجب الحصول على 10٪ من درجة اختبار التحصيل.

يُشترط الحصول على درجة 70٪ للسماح للطالبات بالتقدم لشغل المقاعد الشاغرة في كلية العلوم الزراعية.

بالنسبة لقبول الفتيات في كلية الطب البيطري، تشترط جامعة الملك فيصل حصولهن على معدل مرجح يصل إلى 500٪، ناهيك عن المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة التي تصل إلى 40٪ من اختبار القدرات، والتي تصل إلى 10٪ من درجة اختبار الإنجاز.

من أجل قبول الفتيات في كلية إدارة الأعمال، تشترط الجامعة حصولهن على نسبة مرجحة تصل إلى 50٪ من المعدل التراكمي للمدرسة الثانوية العامة، ونسبة تصل إلى 40٪ من اختبار القدرات. .

رابط التسجيل بجامعة الملك فيصل للبنات 1444

يمكن التسجيل في جامعة الملك فيصل إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الإلكترونية، حيث يتم تقديم الطلبات من خلال الطالبات اللاتي يقمن باختيار الكلية المتاحة للدراسة في الجامعة. استيفاء شروط القبول، يتم العمل على تنسيق الرغبات التي تتوافق مع درجات الثانوية العامة والنسبة المئوية التي حصل عليها الطالب. تقوم الجامعة بترتيب الرغبات بناءً على الترتيب الذي يتم إدخاله أثناء التقديم. لهذا، يجب على الطلاب تحديد الرغبات بطريقة منظمة. يمكن الوصول إلى رابط التسجيل الخاص بجامعة الملك فيصل. من الرابط التالي “”.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على كلية الاعداد العام بجامعة الملك فيصل للبنات 1444 ، و رابط التسجيل بجامعة الملك فيصل للبنات 1444 ، و معدلات القبول بجامعة الملك فيصل للبنات 1444 .