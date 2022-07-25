كلية التقنية تفتح باب التسجيل بالسَعُودِيْة فِيْ برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

أعلن كلية التكنولوجيا بمدينة نجران وفِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تم فتح باب الالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي والصباحي لخريجي المعاهد الصناعية الثانوية والثانوية أو ما يعادلها، مبينًا أن بوابة التسجيل ستغلق فِيْ التاسع والعشرين من الشهر الجاري. فِيْ شهر يوليو، وسنقوم بشرح التخصصات المتاحة وخطوات الارتباط والتسجيل، بالإضافة إلى شُروطْ التوفر المطلوبة فِيْ الطلاب المسجلين.

المهن المتاحة بكلية التكنولوجيا لبرنامج الدبلوم 1444

وأوضح علي بن عبدالله العتيق مدير الاتصال المؤسسي بالكلية أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم هِيْ

قسم علوم الحاسب الاختصاصات المتوفرة فِيْه

تكنولوجيا المعلومات. الدعم الفني للكَمْبيوتر. تكنولوجيا البرمجة وتطوير الويب.

قسم التقنية الإدارية الاختصاصات المتوفرة فِيْه

تقنيات المحاسبة. تقنيات الأعمال المكتبية تسويق التكنولوجيا والابتكار.

قسم التقنية الكهربائية الاختصاصات المتوفرة هِيْ

تكنولوجيا الطاقة الكهربائية. تقنية ميكانيكية. تكنولوجيا التصنيع.

قسم تكنولوجيا المركبات والسيارات الاختصاصات المتوفرة فِيْه

متخصصون فِيْ تكنولوجيا المحركات والمركبات.

شُروطْ التسجيل فِيْ برنامج الدبلوم الصباحي والمساء

التقديم مطلوب فقط لمن يحمل الجنسية السَعُودِيْة. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها. ألا يكون خريج نفس البرنامج التدريبي. لا تنطبق على برنامج متزامن فِيْ نفس الوقت. فِيْ الدبلومة الصباحية، يُحظر على الموظفِيْن التقديم، لكن يمكنهم التسجيل للحصول على دبلوم بعد الظهر.

رَابِطْ التسجيل بكلية التقدينا لبرنامج الدبلوم الصباحي و المسائي

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى بوابة قبولي.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهُوية وكلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

اتبع الخطوات أدناه لإكَمْال عملية التسجيل فِيْ الدبلوم.

أدخل رقم التعريف والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

انقر فوق البرنامج التدريبي الذي تريد التسجيل فِيْه، صباحًا أو ظهرًا.

وفقًا للشُروطْ والأحكام.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

لذلك انتهِيْنا من توضيح كافة تفاصيل التسجيل بالكلية التكنولوجية لبرنامج الدبلوم الصباحي والمساء ووضحنا شُروطْ استكَمْال عملية التسجيل ورَابِطْ التسجيل فِيْ البرنامج وخطوات التسجيل. بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة فِيْ الكلية التكنولوجية، نأمل أن نكون قد ساعدناك وننتظر تعليقاتك واستفساراتك.