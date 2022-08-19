كلية الملك حسين الجوية شروط القبول 2022 ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات والكليات التي يمكن لأبنائهم الطلاب من الالتحاق إليها ويرجع ذلك حسب المعدلات الحاصلين عليها والتي تتيحها الكليات ، ومن تلك الكليات كلية الملك حسين الجوية ، وتعد الكلية الجوية للملك حسين من الكليات البارزة وأهمها داخل المملكة الأردنية ، ويرجع ذلك الى الامتيازات التي تقدمها للطلاب ، تابعوا معنا .

كلية الملك الحسين الجوية

تأسست كلية الملك الحسين الجوية عام 1954 كقاعدة جوية. تقدم كلية الملك الحسين الجوية العديد من التخصصات المتعلقة بمجال الطيران لكل من الذكور والإناث، وفق ضوابط وشروط محددة أعلنتها على موقعها الرسمي على الإنترنت. يقع المقر الرئيسي لكلية الملك الحسين الجوية في محافظة المفرق شمال شرق المملكة الأردنية الهاشمية.

شروط القبول في كلية الملك الحسين الجوية

من أبرز شروط القبول والتسجيل في كلية الملك الحسين الجوية ما يلي

التأكد من أن المتقدم حاصل على الجنسية الأردنية.

الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي أو أدبي أو تكنولوجيا المعلومات)

أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 65٪.

الحصول على دبلوم أو بكالوريوس.

حاصل على درجة في اللغة الإنجليزية لا تقل عن 60٪

يشترط أن تكون غير متزوج.

يجب أن يكون طول مقدم الطلب 165 سم على الأقل ولا يزيد عن 185 سم.

الطول والوزن المناسب لمقدم الطلب.

ستتم مقابلتهم من قبل لجنة انتخابات الطيارين خلال السنوات السابقة

يجب ألا يزيد المتقدم عن الآتي 20 عاما من خريجي الثانوية العامة. 22 سنة حاملة دبلوم. 24 سنة لطلاب الكلية.

قم بإجراء جميع الفحوصات المطلوبة لتعيين مرشحين للطيران.

تخصصات كلية الملك الحسين الجوية

تضم كلية الملك الحسين تخصصات للبكالوريوس والماجستير على النحو التالي

برامج البكالوريوس وتشمل التخصصات التالية

تخصص في علوم الطيران.

التخصص في المراقبة والملاحة الجوية.

برامج الماجستير وتشمل التخصصات التالية

الاستشعار عن بعد.

نظم المعلومات الجغرافية.

علوم المناخ والغلاف الجوي.

إدارة الجودة.

كلية الملك الحسين الجوية فيسبوك

يمكن الدخول من خلال الرابط الرسمي لكلية الملك الحسين الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية عبر منصة الفيس بوك مباشرة “” والاطلاع على شروط وآلية التسجيل والقبول، مع إتاحة الفرصة للطلاب لتقديم الاستفسارات عبر الوسيلة. من الاتصالات المتاحة عبر رسائل الصفحة.

كلية الملك حسين الجوية شروط القبول 2022ـ ، تعتبر كلية الملك حسين والتي تختص في مجال الطيران والتخصصات التي تتعلق به ، بحيث تسعى الكلية الى تخريج طاقم من الطيارين قادر على العمل في ذلك المجال ، وخدمة الحكومة الهاشمية في الأردن .