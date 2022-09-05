كلية الملك خالد العسكرية 2022 .. مستندات وشروط الالتحاق وخطوات التسجيل ،تعتبر من أفضل وأكثر الكليات العلمية العسكرية في السعودية وذلك بعد إعلان النتايج ومفاتيح القبول والتنسيق الخاصة من وزارة الحرس الوطني ،ومعرفة مدى قبول طلبات الطلاب المرفقة إلكترونياً وامكانية التحاقهم بالكلية والاستفادة من برامجها كذلك عن المنح والتسهيلات التي تقدمها الكلية.

خطوات التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

دخول الموقع وزارة الحرس الوطني من خلال الرَابِطْ الرسمي.

يقوم الطالب بإدخال رقم التسجيل ورقم DNI الكامل.

ثم اضغط على مقرر ضباط الكلية.

مع مرور الوقت، ستظهر النتائج.

المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الملك خالد العسكرية

طباعة استمارة التسجيل مع الرقم المكتوب عليها.

أحضر نسخة من وثيقة الهُوية الوطنية الخاصة بك

صورة من الشهادة الجامعية مصدقة من الجهات المختصة.

تقديم شهادة معادلة فِيْ حال الحصول على الدرجة خارج المملكة.

نسخة من سجل الأسرة فِيْ المكان الذي تعيش فِيْه.

الالتزام بتعليمات الحضور التي تضعها كلية الملك خالد العسكرية لة الوثائق الخاصة.

من فضلك لا تحضر الهُواتف المحمولة.

شروط الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية

شُروطْ القبول والتسجيل التي وضعتها كلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بها هِيْ معايير المفاضلة التي تظهر بناءً على توفر نتائج القبول بالكلية، وهي:

يقتصر التطبيق على طلاب الثانوية العامة من أصول وأصول سعودية، باستثناء من هم من الشباب مع والدهم فِيْ الخارج أثناء الخدمة الحكومية.

ألا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب فِيْ الثانوية العامة عن 80٪.

أن تكون حسن السلوك والسمعة، وسيكون سجل المحكَمْة الخاص بك خاليًا من القضايا التي تنطوي على عدم الأمانة وعدم الأمانة.

يجب أن يكون العمر وقت تقديم الطلب 17 عامًا، ولا يزيد عن 22 عامًا.

تطابق الوزن مع الطول واللياقة الطبية.

اجتياز اختبار الكفاءة بالمركز الوطني للقياس.

الموافقة على فحوصات الكشف الطبي للجنة الطبية للجنة القبول والتسجيل.

اجتياز اختبار اللياقة العامة واختبارات اللياقة البدنية.

اشتراط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية (للمتزوجين).

والعديد من الشُروطْ الأخرى التي بمجرد استيفائها للمتقدم سيتم إدراج أسمائهم فِيْ قوائم المقبولين فِيْ نتائج الترشيح الأولي فِيْ كلية الملك خالد العسكرية.

كلية الملك خالد العسكرية 2022 .. مستندات وشروط الالتحاق وخطوات التسجيل كما أوضح المسؤولين في الكلية عن كافة الإجراءات والشروط الخاصة بالمتقدمين ومنها اجتياز اختبارات اللياقة بنجاح ومعدل عالي بالإضافة الى الكشوفات الطبية.