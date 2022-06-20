كلية الملك فهد الأمنية أعلنت عن فتح باب التسجيل والقبول لحملة الجامعات عبر “أبشر للتوظيف”

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب التسجيل والقبول لحملة الخريجين في التخصصات المحددة ، وذلك للالتحاق بدورة تأهيل الضباط بالجامعة ، ويمكنك بالفعل العمل بعد التخرج من الكلية في أحد القطاعات الأمنية. وقد بدأت بالفعل في تلقي الطلبات المستوفية للشروط المطلوبة ، والجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية هي الدورة الثانية والخمسون للكلية.

كلية الملك فهد الأمنية عن طريق أبشر للتوظيف

أعلنت الإدارة العامة عن بدء التسجيل في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية من خلال تعبئة استمارات التقديم الأولى بكلية الملك فهد الأمنية ، للحملة الجامعية حتى تتمكن من العمل في أحد القطاعات الأمنية في المملكة العربية السعودية. . بدأ التسجيل اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 18 يونيو 2022 ، ويستمر حتى 23 يونيو 2022 ويغلق التسجيل الساعة 10 مساءً.

شروط التقديم للكلية 1443

أوضحت الإدارة العامة بعض الشروط المطلوبة للتسجيل في الكلية. لمعرفة الشروط اتبع الآتي:

فتح باب القبول للمتقدمين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية من خلال منصة (توظيف أبشر) بوزارة الداخلية – على الرابطhttps://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd – وزارة الداخلية (MOISaudiArabia) 16 يونيو 2022

أن يكون حسن الخلق والسلوك.

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في التخصصات المحددة بتقدير عام جيد.

يجب ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التخرج.

أن يكون المتقدم بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض.

يجب ألا يكون المتقدم قد تقدم لوظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية من قبل.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة لجميع التخصصات ولكن بالنسبة للأطباء يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

يجب الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم السعودية في حال حصولك عليها من خارج المملكة.

مطلوب قبول جميع الاختبارات بنجاح.

أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس.

يجب أن يتم قبولك للمقابلة الشخصية والفحوصات الطبية والفحوصات الطبية.

أن يكون المتقدم متزوجاً من سعودية من أصل سعودي وجنسية.

التقديم لكلية الملك فهد

عليك اتباع جميع الخطوات لملء استمارة التسجيل ولمعرفة الخطوات اتبع ما يلي: