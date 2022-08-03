كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي

رحبت كلية الملك فهد الأمنية بالطلاب المتقدمين للتسجيل في برنامج بكالوريوس العلوم في الأمن 66 لحاملي شهادة الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول الأولي بالكلية. مع مرحلتي المقابلة الشخصية والأشعة السينية.

قبول مفتوح

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس علوم الأمن رقم (66) بمدينة الملك فهد. تعمل الكلية الأمنية بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، من خلال التقديم عبر منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم السبت 1444/12/3 هـ وحتى الخميس 1444/12/8 هـ، عبر نهاية لهذه الغايةلن يتم قبول أي طلب إلا من خلال المنصة.

شروط القبول لكلية الملك فهد الأمنية

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أن على المتقدم استيفاء شروط وضوابط القبول، أي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل، ويستثنى من ذلك الشخص الذي نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة ولم يحكم عليه بعقوبة قانونية أو بجريمة أن يكون مقدم الطلب لائقا طبيا وخاليا من الأمراض المعدية والإعاقات الجسدية والعقلية وأن يكون الارتفاع متناسبا مع الوزن حسب اللوائح الطبية، ولا يقبل أي فحص طبي إلا ما تصدره اللجنة الطبية، والحاصل على شهادة الثانوية العامة (طبيعية، قانونية) أو نظام الدورة (طبيعي، بشري)، وخريج ثانوي ثانوي. للعام الدراسي الحالي (يوم عادي)، لا يتم قبول خريجي السنوات السابقة، ويجب مطابقة شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة من قبل الوزارة من التعليم، ولا يقل المعدل التراكمي عن (80٪) في درجة البكالوريا، ويجب ألا يقل سن البكالوريا في بداية العام الدراسي حسب وثيقة الهوية الوطنية عن (17) ولا يزيد. (22) سنة، اجتاز اختبار القدرة العامة، وحاصل على تقدير لا يقل عن (70٪)، وألا يكون مفصولاً من أي كليات عسكرية أو معاهد عسكرية لأي سبب من الأسباب، ويجب ألا يكون المتقدم. متزوج من أجنبي، ويجب أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة للتمييز بين المتقدمين.