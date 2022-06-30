كلية الملك فهد الأمنية تبدأ قبول خريجي الثانوية العامة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لخريجي العام الدراسي الحالي لحاملي شهادة الثانوية العامة للالتحاق بدورة بكالوريوس علوم الأمن رقم (66) في تمام الساعة العاشرة صباحاً. جامعة الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، وذلك عبر منصة (أبشر – استقدام) بوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3/12/1444 هـ وحتى يوم الخميس / 8/12/1444 هـ، وذلك من خلال الرابط (https//jobs.sa) ولن يتم قبول أي تطبيق إلا من خلال المنصة.

شروط القبول لكلية الملك فهد الأمنية

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أن على المتقدم استيفاء شروط وضوابط القبول، أي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل، ويستثنى من ذلك الشخص الذي نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة ولم يحكم عليه بعقوبة قانونية أو بجريمة أن يكون مقدم الطلب لائقا طبيا وخاليا من الأمراض المعدية والإعاقات الجسدية والعقلية وأن يكون الارتفاع متناسبا مع الوزن حسب اللوائح الطبية، ولا يقبل أي فحص طبي إلا ما تصدره اللجنة الطبية، والحاصل على شهادة الثانوية العامة (طبيعية، قانونية) أو نظام الدورة (طبيعي، بشري)، وخريج ثانوي ثانوي. للعام الدراسي الحالي (يوم عادي)، لا يتم قبول خريجي السنوات السابقة، ويجب مطابقة شهادات الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة من قبل الوزارة من التعليم، ولا يقل المعدل التراكمي عن (80٪) في درجة البكالوريا، ويجب ألا يقل سن البكالوريا في بداية العام الدراسي حسب وثيقة الهوية الوطنية عن (17) ولا يزيد. (22) سنة، اجتاز اختبار القدرة العامة، وحاصل على تقدير لا يقل عن (70٪)، وألا يكون مفصولاً من أي كليات عسكرية أو معاهد عسكرية لأي سبب من الأسباب، ويجب ألا يكون المتقدم. متزوج من أجنبي، ويجب أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة للتمييز بين المتقدمين.

تاريخ النتائج والترشيحات

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين للقبول الأولي في وقت لاحق من خلال إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول لمقدم الطلب. يجب على المتقدمين اتباع منصة “أبشر للتوظيف” في وزارة الداخلية ووسائل الإعلام الرسمية، وتسجيل البيانات المطلوبة بدقة على منصة “أبشر للتوظيف”. جميع الأمور ذات الصلة، وإدخال البيانات على المنصة والحصول على رقم الطلب لا يعني قبول مقدم الطلب، وسيتم تحديد موعد اختبار إجادة اللغة الإنجليزية (اجتياز) لاحقًا.