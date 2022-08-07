كلية الملك فهد الأمنية تستقبل خريجي الثانوية لاستكمال القبول المبدئي

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية المتقدمين لدورة بكالوريوس العلوم في الأمن 66 لحاملي المدارس الثانوية لاستكمال إجراءات القبول الأولي.

تطبيق المعايير ومتطلبات القبول

وسابقاً، أكدت المدرسة استعدادها لتطبيق معايير ومتطلبات القبول وفقاً للأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات ومراحل القبول تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة المدخل والتحقق من هوياتهم. مع مرحلتي المقابلة الشخصية والأشعة.

نتائج مدرسة الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة 66 للعام الدراسي 1444 هـ.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج المرشحين للقبول من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف التابعة للوزارة. داخل.