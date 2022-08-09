كل شئ وارد.. وكيل أبو جبل يوضح حقيقة انضمامه للأهلي

كشف سيد مرعي وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق، عن موقف اللاعب من انضمامه لصفوف الأهلي في الموسم الجديد، بعد أن رفض الفوز السعودي ضم اللاعب في ميركاتو دي الصيف الحالي.

وأوضح مرعي في تصريحات متلفزة أن محمد أبو جبل تلقى عرضا من السعودية وقت حسين لبيب رئيس الزمالك الأسبق بنحو مليوني دولار في الموسم، وحاليا يقدم الحارس عروضا بعيدة عن الانتصار.

وأضاف “يصعب على أبو جبل اللعب في مصر إلا الزمالك، وأتمنى أن يعود الحارس للفارس الأبيض بشروط النادي، حتى لو أخطأ، مشيرًا إلى أن الإدارة تضررت. قليلا. “

وبشأن احتمال انضمامه إلى الأهلي، قال “نحن في عالم محترف، وكل شيء ممكن، ومن الممكن أن تتحسن العلاقة مع الزمالك”.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء على استاد القاهرة، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

حقق الزمالك 8 انتصارات متتالية وهو ما جعله الأقرب للفوز بلقب الدوري رغم وجود منافسة من بيراميدز والأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 5 مباريات ليفصله عن اللقب.

وفي المباريات الخمس المتبقية، سيواجه الزمالك أندية “مصر المقاصة، فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، الشركة الشرقية”.