كل ما انساها افتكرها كلمات ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة والتي عرفت بشهرتها في الاوقات الأخيرة ، وهي من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها كل ما انساها افتكرها كلمات ، وترجع للفنان الفنان رامي صبري ، تابعوا معنا .

من هو صاحب أغنية “All I Forget”

يعتبر الفنان المصري رامي صبري صاحب الأغنية الشهيرة “كل ما أنساه أذكره”. فيما يلي نعرض لكم أهم المعلومات عن الفنان رامي صبري

الاسم الكامل رامي صبري محمود محمد.

الإسم المستعار رامي صبري.

الاسم بالانجليزي رامي صبري محمود محمد

اسم الأب صبري محمد.

اسم الأم غير معروف.

مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر.

تاريخ الميلاد من مواليد 15 مارس 1978 م.

العمر 44 سنة.

الاقامة القاهرة.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة شيرين عادل.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى العربية، اللهجة المصرية.

المهنة ملحن ومغني وممثل.

سنوات من النشاط بدأ نشاطه الفني من عام 2000 حتى الآن.

كل ما أنساه أتذكر كلماتها

أغنية “أغلقت عيني” من أبرز الأغاني المصرية التي قدمها المطرب الشهير رامي صبري. الأغنية من كلمات الملحن تامر عظيم وكتبها الشاعر أحمد علي موسى. سنرفق أدناه كلمات الأغنية “كل ما أنساه، أفكر فيه بالكامل”

تحميل اغنية “كلما انسيها”.

أغنية “غمدات عين” من أشهر الأغاني التي أطلقها الفنان رامي صبري عام 2012 ؛ ومنذ ذلك الحين حققت نجاحًا مستمرًا، وفي عام 2022 لا تزال تتمتع بالشهرة التي كانت تتمتع بها سابقًا، ولأن الكثيرين يرغبون في تنزيل أغنية نسيتُها، يرجى الضغط على الرابط التالي “”.

استمع إلى أغنية “كل ما أنساه”، أتذكرها “

أغنية “All I Forssaha I Think” هي إحدى أغاني ألبوم “I Close My Eyes”. يعتبر هذا الألبوم من أكثر الألبومات نجاحًا في مسيرة الفنان رامي صبري، لكن أغنية “كل ما نسيت ما أفكر به” تعتبر أكثر أغانيه نجاحًا وشهرة، حيث بلغ عدد مشاهديها أحد عشر مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، و يمكنك الاستماع إلى الأغنية أدناه مباشرة

أبرز أعمال رامي صبري

استطاع الفنان رامي صبري أن يقدم العديد من الأغاني الرائعة التي جعلت منه منافسا لأفضل المطربين في الشرق الأوسط. منذ ظهوره حقق نجاحات متواصلة ومن أشهر أغانيه أغانيه المصرية ومن أهم أعماله

أول أغنية حب لي.

أغنية ألف ما شاء الله.

أغنية كلمة.

ليست لي أغنية.

اغنية مش فاكر ليك.

اغنية احبك.

اغنية حب غريبة.

أغنية لم أصدق أننا التقينا.

أغنية خطيرة.

أهدي أغنية العالم.

أغنية عينيه عندما قابلوني.

اغنية مع نفسي.

أغنية صامتة.

اغنية حموت من غيره.

اغنية انتي جينان.

اغنية الشعب بتبان سيئة.

كل ما انساها افتكرها كلمات ، تعتبر من الاعمال الفنية للفنان المصريرامي صبري محمود محمد ويعتبر أشهر الشخصيات الكبير التي حققت النجاح والشهرة داخل الوسط الفني المصري ويأتي ذلك نتيجة تقديم العديد من الألبومات عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي حازت على عدد كبير من المشاهدات .