كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأهلية 2022.. «في 7 معلومات»

كتب : منة خالد

ننشر كل ما تريد معرفته تنسيق الجامعات الأهلية 2022، وكل ما يتسائل عنه الطلاب قبل الالتحاق بالجامعات الأهلية. وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال التقرير نستعرض 7 معلومات حول تنسيق الجامعات الأهلية في مصر للعام الجديد 2022. وهي جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة

7 معلومات عن الجامعات الأهلية 2022

1. تضم الجامعات الأهلية الجديدة جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.

2- هناك 3 مقرات لجامعة الملك سلمان الدولية في مدن الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وأيضا “جامعة العلمين الدولية” بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و”جامعة الجلالة” بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و”جامعة المنصورة الجديدة” بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

3. تهدف إلى توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب جميع أفراد المجتمع.

4. تكلفة إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بلغ 13 مليار جنيه.

5. تهدف إلى تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار فى مجال التعليم.

6. القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة.

7. الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات تنسيق الجامعات الأهلية 2022

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

استعد المجلس الأعلى للجامعات بشكل تام لتنسيق الجامعات الأهلية 2022، المقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة عقب الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وانطلقت أعمال التنسيق للقبول بالجامعات الأهلية، الأربعاء الماضي 14 يونيو، وتم استقبال الطلاب الجدد الذين سجلوا لأداء اختبارات القبول كشرط للالتحاق بجانب اجتياز الحد الأدنى الذي أقره المجلس. حيث أنهت الجامعات كافة تجهيزاتها بشان تنسيق الجامعات الأهلية 2022.