كل ما تريد معرفته عن الجراحة التجميلية

كل ما تحتاج لمعرفته حول الجراحة التجميلية – إزالة التجاعيد وتجديد شباب العين وإعادة تشكيل حجم الوجه والمزيد. سنناقش في هذا المقال تقنيات الطب التجميلي التي اتسع نطاقها في السنوات الأخيرة.

من الجبهة إلى الرقبة، تصحح العديد من التقنيات الجمالية العلامات الأولى للشيخوخة في وقت مبكر من منتصف العمر، بينما تمارس الأعراض الأخرى في وقت لاحق. يمكن أيضًا الجمع بين هذه التدخلات للحصول على نتيجة أفضل.

طبيب أمراض جلدية أو جراح متخصص أي محترف تختار

ولكن قبل أن تبدأ، من المهم أن تختار طبيبك الذي سيكون طبيب أمراض جلدية أو جراحًا متخصصًا وفقًا للتقنية. يجب تقديم تقدير مفصل لأي تدخل يزيد عن 300 يورو أو يتم إجراؤه تحت التخدير العام، مع فترة نقاهة مدتها خمسة عشر يومًا.

يجب على الأخصائي شرح النتيجة المتوقعة باستخدام الرسومات أو الصور أو المحاكاة. لديه أيضًا موافقة موقعة واضحة تحدد إجراءات التدخل والمخاطر المحتملة.

يحدد الطبيب أسعاره بحرية. لذلك من الحكمة مقارنة اثنين أو ثلاثة متخصصين، خاصة وأن هذه العمليات لا يتم تعويضها.

نقدم لك أهم النصائح التي يجب عليك مراعاتها

كل ما تحتاج لمعرفته حول الجراحة التجميلية البوتوكس لتنعيم الجبين

تقلل حقن توكسين البوتولينوم (أو البوتوكس)، المستخدمة لأكثر من عشرين عامًا في الطب التجميلي، من تقلص العضلات المسؤول عن تكوين التجاعيد. يسمح لك أن يكون وجهك أقل قلقًا من خلال محو “تجاعيد الأسد” بين الحاجبين وتلك الموجودة في الجبهة وحول العينين.

يقوم الأخصائي بحقن كميات صغيرة جدًا من مادة البوتوكس في العضلات باستخدام إبرة رفيعة جدًا، بدون تخدير أو عن طريق وضع هلام مخدر.

يسمح الفحص بالتصحيحات الممكنة بعد خمسة عشر إلى ثلاثين يومًا من الحقن. تظهر النتائج المرئية من أربعة أيام، من الناحية المثالية بين عشرة وخمسة عشر يومًا، وتستمر ما بين أربعة وستة أشهر. تميل المدة إلى الزيادة مع العلاجات المتكررة.

الثمن. من 300 إلى 600 يورو للتجاعيد بين الحاجبين والجبين وحول العينين.

جراحة الجفن لتجديد شباب العينين

تصحح جراحة الجفن الجفون عن طريق إزالة الجلد الزائد وجيوب الدهون. يقل الشعور بالتعب ويصبح المظهر العام أكثر استرخاءً.

يستمر التدخل في العيادة بمعدل ساعة واحدة، تحت التخدير الموضعي أو التخدير العام الخفيف. يتعلق بالجفون العلوية أو السفلية، أو حتى الجفون الأربعة.

يمكنك العودة إلى العمل بعد أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

الثمن. من 1500 إلى 2000 يورو لعميلين. التغطية الطبية ممكنة عندما يعيق مجال الرؤية الجفون المتدلية.

كل ما تحتاج لمعرفته حول الجراحة التجميلية ملء طيات الوجه

مع تقدم العمر، يصبح الوجه أجوف. تظهر التجاعيد من جانبي الأنف إلى زاوية الفم وتسمى الطيات الأنفية الشفوية أو “طيات المرارة”.

الحقن الجلدي لهلام قابل للامتصاص يعتمد على حمض الهيالورونيك لاستعادة حجم الخدين وحول الفم. اعتمادًا على تناسقها، يستمر تأثير الحقن ما بين ستة أشهر وسنتين.

يستخدم الطبيب منتجًا مخدرًا مع الجل الموجود في المحقنة أو حتى كريم.

يتم إجراء هذه الحقن من قبل طبيب الأمراض الجلدية أو الجراح الذي يجمعها أحيانًا مع الإجراءات التجميلية.

يمكنك أيضًا استخدام lipofilling، وهي طريقة لحقن الخلايا الدهنية المأخوذة من المعدة أو الفخذين. بعد حشوتين أو ثلاث حشوات دهنية، يستمر التأثير لعدة سنوات.

الثمن. من 300 يورو إلى 500 يورو لحقن الهيل على أساس حمض الهيالورونيك ؛ من 1500 إلى 2000 يورو لكل علاج لحقن الدهون

شفط الدهون لتحسين الرقبة

أكثر شيوعًا عند الرجال، من سن 40-45، يزيل هذا الإجراء الدهون الزائدة من اليدين والرقبة والذقن.

من خلال شقوق صغيرة، يقوم الجراح بإدخال قنية دقيقة تنطلق وتمتص الدهون، تحت تأثير التخدير الموضعي أو العام. من الضروري بعد ذلك ارتداء عقال في الليل لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل.

تتلاشى الأورام الدموية في حوالي عشرة أيام. يتم تحديد موعد للمتابعة الطبية مرة واحدة في الشهر لمدة ثلاثة أشهر.

الثمن. من 1500 إلى 2000 يورو لكل تدخل.

التقشير لزيادة التألق

قبل الشروع في عملية شد الوجه، لماذا لا تجرب التقشير يزيل الخلايا الميتة ويحفز إنتاج الكولاجين. وهكذا تبدو البشرة أكثر إشراقًا ونعومة.

نبدأ عادة بتقشير سطحي بحمض الجليكوليك الذي يعمل فقط على الجلد ويتطلب عدة جلسات.

يمكن أن يتبع هذا التدخل تقشير متوسط ​​يحتوي على حمض ثلاثي كلورو أسيتيك الذي يعمل على الأدمة ويحسن مظهر الجلد المترهل والتجاعيد.

يتم شد الجلد لمدة ثمان وأربعين ساعة قبل التقشير.

الثمن. حوالي 100 يورو لمدة 15 إلى 30 دقيقة. مطلوب جلسة إلى ثلاث جلسات.