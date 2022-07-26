كل ما تريد معرفته عن جدري القردة .. الأعراض وطرق الوقاية

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، وصول ثلاث حالات إصابة بمرض جدري القرود إلى المملكة، من رحلة إلى أوروبا.

ما هو جدرى القرود

عدوى جدري القرود هي مرض نادر يسببه فيروس جدري القرود، وهو عضو في عائلة فيروس الجدري.

تم تسجيل أول انتقال لفيروس جدري القرود إلى البشر في عام 1970 بعد الميلاد من بعض الحيوانات البرية والقوارض.

طرق انتشار العدوى.

عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو الإفرازات المخاطية

ملامسة الجلد لشخص مصاب أو بثور

أعراض جدري القرود

• درجة حرارة عالية

يظهر طفح جلدي

تضخم الغدد الليمفاوية

• آلام الظهر

• صداع

• اشعر بالتعب

ألم عضلي

نصائح وقائية مهمة

– تجنب مخالطة المصابين

ارتدِ قفازات وقناعًا أثناء رعاية المرضى.

تجنب ملامسة الحيوانات المصابة

– اغسل يديك بالماء والصابون والمطهر.