كل ما تريد معرفته عَنّْ “خامس” صفقات النصر.. من هُو ألفارو جونزاليس

فِيْ ساعات متأخرة من بعد ظهر يوم الاثنين، يتساءل قطاع كبير من عشاق الرياضة السعوديين عَنّْ النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، الذي انضم لتوه إلَّى صفوف الفريق الكروي الأول لنادي النصر صيف عام 2022.

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أول فريق كرة قدم لنادي النصر جلب 5 لاعبين فِيْ صيف 2022 وهم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيزلان كونان والإسباني ألفارو غونزاليس والإسباني عبد الرحمن غريب فِيْ انتظار منافسة حقيقية. على لقب الدوري السعودي “روشن” موسم 2023.

كل ما تحتاج لمعرفته حول “الخامس” من العطاءات الفائزة … من هُو ألفارو غونزاليس

فِيْ “سعودي سبورت” نعرض لكَمْ من خلال المواضيع التالية كل ما تريدون معرفته عَنّْ النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، عقد الفريق الأول لكرة القدم الخامس مع نادي النصر، صيف 2022

– النجم الإسباني ألفارو غونزاليس يحصل على 2 مليون يورو سنويا بفوزه. (أعرف كَمْ يتقاضى راتبه بالريال السعودي للدقيقة … من خلال الموقع الرسمي)

– انتهى عقد جونزاليس مع أولمبيك مرسيليا فِيْ أغسطس 2022، لكن آخر مباراة له، قصته، ستفاجئ جماهِيْر النصر. (تفاصيل أكثر .. من خلال الموقع الرسمي)

يعرف العديد من مشجعي كرة القدم ألفارو غونزاليس بسبب عداءه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي. (شاهد ما قاله له فِيْ إحدى مباريات برشلونة … من خلال الموقع الرسمي)

فِيْ أغسطس 2022، ألغيت مباراة نيس ضد أولمبيك مرسيليا بسبب الاضطرابات العَنّْيفة. (ما علاقة غونزاليس … القِصَّة الكاملة من خلال الموقع الرسمي)

– وصف النجم البرازيلي نيمار، بعد إحدى مباريات باريس سان جيرمان أمام مرسيليا، جونزاليس بـ “ليس رجلا”، قبل أن تنتهِيْ المناقشة بـ “محاولة قتل نجم النصر”. (ماذا حدث بالضبط من خلال الموقع الرسمي)

– ارتدى ألفارو غونزاليس قمصان راسينغ وإسبانيول وريال سرقسطة وفِيْاريال وكذلك أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لكن ما لفت انتباهنا هُو عدد البطاقات الملونة التي حصل عليها. (الارقام والاحصائيات من خلال الموقع الرسمي)