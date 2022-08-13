كل ما تود معرفته عن السدود في السعودية.. أهدافها وعددها وأبرز سلبياتها

وفي وقت سابق، أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه تم بناء السدود في المملكة العربية السعودية في الوديان لتحقيق 5 أهداف رئيسية.

وأشار المسند، في سلسلة تغريدات له على تويتر، إلى أن أهداف السدود تشمل الحماية من الفيضانات، وحصاد المياه لتغذية التكوينات الجوفية، وتسخير المياه المحجوزة للري أو الشرب، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وجذب السياح. الوجهة والقيمة الترفيهية، خاصة عندما تكون البحيرة ممتلئة.

564 فريسة

وأضاف أن هناك نحو 564 سدا في المملكة العربية السعودية، تبلغ طاقتها التخزينية الإجمالية نحو 2.6 مليار متر مكعب، موزعة على جميع المناطق، ومعظمها بني على الدرع العربي، تقريبا في المناطق الجبلية شديدة الانحدار، وتتوزع على النحو التالي. . سدود عسير 117، الرياض 103، مكة 57، الباحة 48، حائل 46، المدينة المنورة 41، نجران 27، القصيم 18، تبوك 16، جازان 13، الحدود الشمالية 11، الجوف 10، الشرقي.

وأكد أن أول سد يتم بناؤه في المملكة العربية السعودية كان سد عكرمة في الطائف عام 1376 م، وأعلى السدود في المملكة العربية السعودية على النحو التالي سد وادي بيش في جازان 106 م، سد الملك فهد في بيشة 103 م، وادي هيلي في منطقة مكة المكرمة 95 م ج- سد وادي رابغ 80.5 م. م، سد الليث 79.5 م، سد المضيق بنجران 73 م، سد ليا بمنطقة مكة المكرمة 40 م.

وأشار المسند إلى أن أكبر السدود من حيث السعة التخزينية هي سد الملك فهد في بيشة بسعة 325 مليار م 3، وسد وادي هي في مكة المكرمة 249.86 مليار م 3، ووادي رابغ 220250 مليون م 3. سد وادي بيش بمساحة 193644 مليون متر مكعب، سد الليث 88.57 مليار متر مكعب، سد المضيق بنجران 86000 مليون متر مكعب، سد جيزان 51 مليار متر مكعب، سد أسفل المدينة 40.000 مليون متر مكعب.

مساوئ السدود

وأضاف أن السدود في بعض الأحيان لها إيجابيات وسلبيات منها حرمان الأراضي التي تتبع السد من تدفق السيول، ومن ثم يمكن للمزارع التي تعتمد على المياه الجوفية السطحية أن تموت أو تتقلص، والتدخل البشري يغير النظم البيئية. الوادي.

وأشار إلى أن وجود بحيرة خلف السد سبب في تكوين وانتشار الأمراض المصاحبة للمستنقعات الراكدة إذا تركت دون علاج، وأنه عندما يكون خزان المياه كبيرًا وثقيلًا وتحت طبقات جيولوجية حيث يوجد صدع طبيعي، يمكن أن يحدث ذلك. ينتج عنها زلازل خفيفة ومتكررة، بالإضافة إلى تبخر المياه المتكونة في البحيرة وفقدان المياه، وكميات السيول المخزنة، وتراكم الرواسب على مر السنين في قاع البحيرة، حيث تمنع إعادة تغذية المياه الجوفية.

ملاحظات على بعض السدود

وعن بعض السدود، قال المسند إن لديه بعض الملاحظات، منها تدهور النظام البيئي أمام بعض السدود، بسبب المزارع والمياه الجوفية والأشجار البرية، والتأخر في بناء السدود في بلد قليل. هطول الأمطار إلا بعد دراسة متأنية، خاصة في الأودية الداخلية التي لا تصب في البحر، وتقييم الأثر البيئي، وتركت بعض السدود بحيرات دائمة لم يتم استغلالها للسياحة، والمناطق المحيطة بالسدود لم تزرع فيها الأشجار البرية.

كما أن معظم بحيرات السدود تتبخر بلا فائدة مثل تلك التي تجمع المال ثم تهدره في الهواء رغم ندرة مياه الشرب في بعض المناطق إلا أن سدودها تكاد تخلو من محطات معالجة الصرف الصحي كما في منطقة جازان. وكذلك إنشاء سدود على الدرع العربي (غرب المملكة العربية السعودية). ) لا يتم تغذية التكوينات الجوفية الرئيسية بالمملكة، لذلك من الضروري تسخير المياه المتجمعة خلف السد بسرعة قبل أن تتبخر، وري المزارع وتنقيته وضخه في المنازل، أو فتح السد للسماح بتدفق المياه إلى الداخل. الوادي يستفيد منه المزارع خلف السد ويملأ الخزانات الطبيعية في باطن الأرض.

وأكد المسند أن بعض السدود التي يجري بناؤها حاليا لها جوانب سلبية أكثر منها إيجابية، وبالتالي نحتاج للتفكير الجاد لفتح مجرى الوادي كما كان قبل السد.