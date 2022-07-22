كل ما يتعلق بمواصفات سيارة تويوتا كورولا ومميزاتها

تويوتا كورولا هِيْ كل ما يهتم به الكثير من الناس فِيْ تلك الفترة الحالية، وتتميز هذه السيارة بالعديد من الميزات التي لا تعد ولا تحصى، ومميزاتها لا تُقارن على الإطلاق بالسيارات الأخرى، حيث تضم هذه السيارة مواصفات عالمية جعلتها تحتل المرتبة الأولى فِيْ العالم. محور السيارة فِيْ جميع الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أنه يضم العديد من الميزات من بينها شكله المميز والجذاب، بالإضافة إلى العديد من المرافق الترفِيْهِيْة، بالإضافة إلى أنه يضم شاحنًا لاسلكيًا يشحن جميع الهُواتف المحمولة.

مواصفات تويوتا كورولا

تتميز هذه السيارة بعدد كبير من المواصفات المذهلة، وهذه المواصفات كالتالي

تمتاز السيارة بتصاميمها الجذابة والمؤهّلة تأهِيْلا عاليا، وذلك بسبب هِيْكلها الخارجي الكبير الذي يتسم بالثبات والواسعة على الطرق الوعرة.

كَمْا أن لديها فتحة سقف سهلة الاستخدام وهذا يسمح بإضاءة رائعة للسيارة.

كَمْا أنه يحتوي على وظيفة إدخال ذكية، حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة إدخال سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارة على مرآة آلية يمكن طيها فِيْ اتجاهات مختلفة.

كَمْا يتضمن أيضًا وسائل ترفِيْه وشاحن لاسلكي يشحن جميع الهُواتف.

كَمْا أن لديها مصابيح أمامية LED وأضواء نهارية لضمان سلامتك دائمًا.

أيضًا، تعمل المصابيح الخلفِيْة Corolla بشكل مثالي لأسباب تتعلق بالسلامة فِيْ الظروف الجوية القاسية.

مميزات سيارة تويوتا كورولا

تتميز هذه السيارة الجديدة بالعديد من الميزات التي تميزها عن غيرها فِيْ التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى قوة الأداء، ومن مميزات هذه السيارة ما يلي