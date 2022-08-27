كم أقصى مدة تسجيل كاميرات المراقبة ، يهتم الكثير من الأشخاص بالمدة التي تتعلق بالتسجيل الخاص بأنظمة المراقبة ، كون يعد الوقت الخاص بالتسجيل للكاميرات هو أهم الامور التي يهتم بها الكثير من الأشخاص ممن يستخدمون انظمة المارقبة والكاميرات المتعلقة بها ، حيث يتم وضع كاميرات المراقبة في المتاجر أو المولات أو حتى في المنازل، ويجب معرفة المدة القصوى لتسجيل كاميرا المراقبة من أجل استبدالها القرص الصلب عندما يكون ممتلئًا و تابعوا معنا .

ما هو الحد الأقصى لوقت التسجيل CCTV

لا توجد مدة محددة لتسجيل كاميرات المراقبة. بعض كاميرات المراقبة قد تسجل لمدة خمس سنوات على سبيل المثال، وقد لا تتجاوز فترة التسجيل عدة أسابيع فقط، حيث يعتمد ذلك بشكل أساسي على مساحة التخزين المتوفرة للتسجيل، على النظام الذي تم ضبط الكاميرا عليه للتسجيل.

العوامل المؤثرة على مدة تسجيل الدوائر التلفزيونية المغلقة

هناك بعض العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على المدة التي يمكن أن تسجلها كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأهمها ما يلي

السعة التخزينية للقرص الصلب متصل بكاميرا المراقبة، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في طول مدة التسجيل، حيث أنه المكان الذي يتم فيه تخزين التسجيلات.

جودة الفيديو الذي يتم تسجيله على كاميرا المراقبة، فكلما زادت جودة الفيديو المسجل، زاد حجمه، مما يقلل من عدد التسجيلات التي يمكن احتواؤها على القرص الصلب.

جدول التسجيل المخصص للكاميرا، والذي على أساسه يتم تحديد عملها وفترات التسجيل والمدة.

الكاميرات الصلبة تسجل عدد الأيام

يسأل الكثير من المستخدمين عن الحد الأقصى لمدة تسجيل كاميرات المراقبة على القرص الصلب، حيث تختلف سعة القرص الصلب عن كاميرا مراقبة أخرى، حيث يسهل إزالة القرص الصلب وتركيب واحد بحجم أكبر منه مرة أخرى، لذلك لا يمكن تقديم إجابة لعدد الأيام التي يمكن أن يكون فيها القرص الصلب تسجله الكاميرا، حيث يمكن لبعض محركات الأقراص الثابتة التسجيل لمدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط، ويمكن للآخرين التسجيل لسنوات حسب السعة التخزينية من القرص الصلب وجودة الكاميرا، لكن الفترة القياسية الموصى بها هي 120 يومًا.

هارد 1 تيرا يسجل عدد الأيام

يمكن للقرص الصلب بسعة تخزين 1 تيرابايت التسجيل لمدة تصل إلى 8 أشهر، أي بمتوسط ​​240 يومًا لكاميرا مراقبة واحدة فقط، ولكن إذا زاد عدد الكاميرات، ستكون الفترة أقصر بالتأكيد، على سبيل المثال بالنسبة لكاميرات المراقبة الأربع تصبح المدة 60 يومًا فقط للـ 4 كاميرات معًا.

تسجيل كاميرا المراقبة

في سياق متصل بالحديث عن الحد الأقصى لمدة تسجيل كاميرات المراقبة، يمكننا مناقشة كيفية استرجاع التسجيلات لكاميرا المراقبة في حال حذفها من الكاميرا، حيث يتم ذلك باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل برنامج MiniTool Power Data Recovery لاستعادة ملفات الوسائط المحذوفة عبر الرابط المباشر ““.

قم بتثبيت البرنامج على الكمبيوتر وتشغيله.

قم بتوصيل القرص الصلب بالكاميرا أو DVR.

انتقل إلى البرنامج الموجود على الكمبيوتر.

اختر القرص الصلب للكاميرا الذي قمنا بتوصيله.

انقر فوق خيار المسح.

يبدأ البرنامج عملية المسح لعرض العناصر التي يمكن استرجاعها من القرص الصلب لكاميرا المراقبة.

اختر الملفات أو التسجيلات التي نريد استردادها من كاميرا المراقبة.

انقر فوق استعادة وانتظر حتى تنتهي المعالجة.

ما هي المدة التي تدوم فيها الكاميرات

لا توجد فترة محددة لتفريغ كاميرات المراقبة، حيث يتم تحديد هذه الفترة من قبل المستخدم عند ضبط جدول تسجيل كاميرا المراقبة الخاصة به، ولكن يوصى بأن تكون مدة تفريغ الكاميرا 120 يومًا، بحيث تكون أقصى مدة للتسجيل. مدة كاميرات المراقبة أربعة أشهر، حيث يجب ألا تقل عن هذه القيمة لتتوافق مع المتطلبات التي يجب توافرها لتركيب نظام مراقبة جيد وآمن.

حساب مساحة القرص الصلب ووقت التسجيل للكاميرات

يجب على المستخدم حساب مساحة القرص الصلب بالنسبة لعدد كاميرات المراقبة المتصلة بالقرص الصلب نفسه والدقة التي يتم بها التصوير. يتم ذلك بسهولة باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل Disk Calculator للكمبيوتر الشخصي عبر الرابط المباشر ““.

قم بتثبيت البرنامج وتشغيله على الكمبيوتر.

انقر فوق الزر “إضافة دفق” في الجزء العلوي من الشاشة.

في حقل القنوات، أدخل عدد الكاميرات المتصلة بالقرص الثابت.

في حقل الضغط، يتم إدخال ضغط الملفات، وتكون قيمته في معظم كاميرات المراقبة H.264.

في حقل الدقة، أدخل دقة كاميرا الفيديو.

في حقل معدل الإطارات، يتم تحديد عدد الإطارات في الثانية، أو ما يُعرف باسم FPS.

يتم تحديد ما إذا كان هناك صوت مع التسجيل أم لا.

من القائمة أدناه، سيتم نقل قسم أيام التسجيل.

سعة القرص الصلب لكاميرات المراقبة مكتوبة.

عند النقر فوق الزر “التالي”، سيتم عرض أقصى مدة تسجيل لكاميرات المراقبة التي يمكن تسجيلها على محرك الأقراص الثابتة الخاص بنا.

هل تعمل كاميرات المراقبة بدون انترنت

يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت كاميرات المراقبة قادرة على العمل في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت، والإجابة شاملة تمامًا، حيث تعمل معظم أو كل كاميرات المراقبة طالما لديها مصدر طاقة، وبعض الكاميرات تعمل بالبطارية والبعض الآخر يتطلب الكهرباء، ولكن بالنسبة للاتصال بالإنترنت، فهي فقط من أجل الاستفادة من خدمات البث المباشر لكاميرات المراقبة على تطبيقات الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.

كيف اعرف ان الكاميرات الامنية تعمل

إذا تجاوزت كاميرا المراقبة الحد الأقصى لفترة التسجيل لكاميرات المراقبة فإنها لا تتوقف عن العمل بل تتوقف عن التسجيل فقط، حيث يمكن للمستخدم مشاهدة ما تقوم كاميرات المراقبة بتصويره على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر ولكن دون القدرة على التسجيل أي مما تلتقطه هذه الكاميرات، يتم التحقق من أن الكاميرات تعمل من خلال تغطية عدسة كاميرا المراقبة بكلتا يديه.

كيفية إيقاف تسجيل CCTV

يمكن إيقاف كاميرات المراقبة الخاصة بالمستخدم من التسجيل من خلال تطبيق التحكم في الكاميرات الموجودة في الهاتف أو الكمبيوتر، حيث نذهب إلى شاشة الكاميرا التي نريد إيقاف التسجيل، ثم ننتقل إلى قائمة الخيارات من أجل التحكم في الكاميرا، وحدد إيقاف التسجيل من بين الخيارات المتاحة للمستخدم.

كم أقصى مدة تسجيل كاميرات المراقبة ، يعتبر استخدام انظمة المراقبة من الأمور التي أصبحت منتشرة في جميع مناطق العالم ، كونها ساعدت في كشف العديد من الجرائم و منع ارتكابها في بعض الأحيان ، ويفضل الكثير الأنظمة ذات المساحات الكبيرة لتخزين اكبر قدر ممكن من التسجيل .