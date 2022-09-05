كم اسعار اسهم سالك التي تعتزم بيع 20% منها عبر طرح عام أولي ، أقرت دبي اليوم بشكل رسمي عن طرح 20 ٪في سالك لتعريفة المرورية، وقد بينت اليوم الاثنين دبي حصتها في نظام تحصيل رسوم الطرق سالك عبر طرح عام في الثالث لبرنامج المدينة الذي يهدف تعزيز حجامة التداول في الأسواق المالية، ويحدث ذلك التداول إلى تعزيز الأسهم السوقية في الأسواق المالية بشكل عام.

كم اسعار أسهم سالك التي تعتزم بيع 20% منها عبر طرح عام أولي

أعلنت دبي صباح يوم الإثنين نيتها لبيع 20 % من حصتها في النظام تحصيل الرسوم الخاصة بالطرق عبر ذلك من خلال طرح أولى لبرنامج المدينة الذي يهدف تعزيز أحجام التداول في الأسواق العالمية وستبيع الحكومة أماريه بواحد ونصف مليار سهم من أسهم سالك حسب ما أعلنت عنه صحيفة خلف نيوز وفارس الصحيفة بأنه من المتوقع أن يجمع الاكتتاب العام نحو مليار دولار بشكل أساسي.

متى يبدأ طرح سالك في دبي

من المقرر أن يبدأ الطرح في 13 سبتمبر في إدراج المتوقع في بورصة دبي سيستمر إلى 29 سبتمبر ويشمل الإمارات دبي الوطني كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وبنك إتش إس بي سي التابعة للشرق الأوسط، واسع يختبر الاكتتاب الأول لشركة سالك المستثمرين بعد الصيف في الخليج والذي سيشهد عائدات قياسية في النصف الأول لشعار النفط المرتفعة وتدفقات الأسهم التي عززت على الأسواق الإقليمية، وتعرضت لمخاوف بشأن ركود محتمل وخطط أوسع لإدراج عشر شركات مملوكة للحكومة بشكل سنوي ومن الجديد بالذكر أن تراجع أحجام التداول لحق في اماره ابو ظبي والسعوديه.

اكتتاب دبي

شهدت دبي في الاعوام السابقة اكتتابًا صغيرا منذ 2017 يشمل سلسلة من عمليات الشطب وهذا ما أضفت المستثمرين واصفرت عمليات الخصخصة عن نتائج المتباينة تخللت هيئة الكهرباء والمياه في دبي وتحدثت عن مكاسب ما بعد عملية الطرح ليتم التداول بمجموعة المشغل لمجمع الأعمال التجارية وكانت نسبتها 10 % أقل من سعر الطرح.

ما هو نظام سالك

نظام سالك هو نظام فرضته دبي عام 2007 يعمل في كل مرة تمر فيها سيارة عبر إحدى نقاط تعرف فيه المدينة وسوف يجري تحصيل أربعة دراهم ما يقابل 1.9 دولار على حساب مدفوع المقدم وهذا يلغي الحاجة إلى النقد أو أكشاك الرسوم.

بعد أن أعلن دبي بشكل رسمي عن طرح 20 % من سالك يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحزام التداول في الأسواق المالية وهذا البرنامج الثالث الذي سوف تحصل عليه دبي في التداول.