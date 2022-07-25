كم المسافة بين الدوادمي عن الرياض بالساعه ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين الدوادمي عن الرياض بالساعه والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من القويعية عن الطائف والعكس ، والتي يتم عبرها يتم الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

محافظة الدوادمي – ويكيبيديا

الدوادمي محافظة سعودية تابعة إدارياً لمنطقة الرياض في الجانب الشمالي الغربي من الإمارة، وتتوسط محافظتي شقراء ومرات شرقاً، والعفيف الرس غرباً، والمحافظات. عن (المذنب – عنيزة – البكيرية) شمالاً والقويعية جنوباً الخامسة بالترتيب من حيث المساحة بين محافظات الرياض 27500 كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها 218000 نسمة بنسبة 23٪. منهم أجانب. طبيعتها الجغرافية متنوعة، مع سهول وهضاب وجبال. يحتوي موقعه الاستراتيجي على مطار ذو أهمية إقليمية.

سياحة محافظة الدوادمي

قصر الملك عبد العزيز الذي يقدر عمره بحوالي 96 سنة يقع غرب الدوادمي.

قصر بسام الذي شهد أول معركة دولة الدية مع العثمانيين.

نقش ماسل بالخط الصابئي يقدر عمره بـ 1500 عام.

أطلال سمرة.

أطلال وداخ.

أطلال مجرة ​​،

أطلال المسيطرة.

الصحراء السرية

تهلان هيل.

أنقاض تلة تهلان.

أطلال الأشقر الفاتنة.

أطلال السدرة.

أطلال المنيا.

متحف المشوح.

متحف ابن نشار الأثري.

واجهات حجرية مع حلقات.

هضبة الضعينة.

محاجر الرخام.

أطلال النجدي المعدنية.

كم تبعد الرياض عن الدوادمي

تبعد الرياض عن الدوادمي 305.30 كم، أي ما يعادل 129.30 ميلًا وفقًا للمسار العادي، ولكن المسافة بين الرياض والدوادمي كخط رؤية مسطح هي 233 كم (حوالي 140 ميلًا)، ويمكن تتبع اتجاهات المرور من الرياض. باتجاه الدوادمي حسب الرسم البياني أدناه مباشرة.

كم تبعد الدوادمي عن الرياض في الساعة

يستغرق السفر على مسافة 305.30 كيلومترًا 174.8 دقيقة، أي ما يعادل حوالي ثلاث ساعات وثماني دقائق فقط. بالنسبة للراكب الذي يسافر في سيارة سياحية يسافر بمتوسط ​​سرعة 80 كيلومترًا في الساعة، يتم قطع نفس المسافة بواسطة قطار سرعة متوسط ​​يبلغ 3.3 ساعة، بينما تستغرق طائرة إيرباص A380 0.3 ساعة.

أفضل طريق من الرياض إلى الدوادمي

هناك ثلاث طرق يمكن للمسافر أن يسلكها عند الانتقال من الرياض إلى الدوادمي، ويمكن للمسافر أن يختار منها أفضل طريق ؛ والتي تتناسب مع خطط سفره وهي كالتالي

السفر عبر طريق 546 – طريق 50 إنه أسرع طريق بفضل ظروف حركة المرور. يبلغ طوله 313 كم ويستغرق السفر ثلاث ساعات و 28 دقيقة.

السفر بالطريق 505 – الطريق 50 هو أقصر طريق بطول 310 كيلومترات ولكنه يستغرق ثلاث ساعات و 34 دقيقة بسبب طبيعة حركة المرور.

طريق السفر 65 – الطريق 50 وهو أطول طريق بمسافة 346 كم، ويستغرق ثلاث ساعات و 48 دقيقة بسبب المسافة الطويلة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة كم المسافة بين الدوادمي عن الرياض بالساعه ، و أفضل طريق من الرياض إلى الدوادمي ، و سياحة محافظة الدوادمي ، و كم تبعد الرياض عن الدوادمي .