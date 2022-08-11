كم باقي على حساب المواطن 1444 لشهر يونيو 2022 ، سعى العديد من الافراد من المستفيدين من بنامج حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على موعد صرف حساب المواطن 1444 لشهر يونيو 2022 ، حيث يعد حساب المواطن من من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وهو الموقع أحد البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية بهدف تحسين الوضع المادي للأسر الفقيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، تابعوا معنا .

حساب المواطن 1444

تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ويعتبر حساب المواطن من البرامج الداعمة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر السعودية والعمل على أنظمة الحياة الاقتصادية وجعلها أكثر استقرارًا. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم الحكومي من أجل إفادة الأفراد الذين يستحقون الدعم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المساهمة بالدعم الحكومي في دعم الأفراد دون التأثير سلبا على احتياجاتهم.

كم تبقى في حساب المواطن 1444 لشهر حزيران 2022

عادة ما يتم تنزيل حساب المواطن كل 10 من الشهر الميلادي، وإذا صادف أنه يوم عطلة يتم تقديمه أو تأخيره، حيث يصادف تاريخ الإعلان عن حساب المواطن لشهر يونيو 1444 يوم الأحد 11 يونيو 2023 الموافق 22 ذو القعدة 1444 ولمعرفة المبلغ المتبقي في حساب المواطن 1444 لشهر حزيران 2022

كم تبقى في حساب المواطن 1444 لشهر حزيران 2022

كيفية التسجيل في حساب المواطن 1444

يمكن التسجيل في حساب المواطن لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق الخيار “أدخل” في الزاوية اليسرى العليا.

اضغط على خيار الدخول من خلال الدخول الوطني الموحد.

حدد التسجيل بكلمة المرور والرسالة.

أدخل رقم الهوية في الحقل العلوي.

أدخل كلمة المرور لحساب المستفيد في منصة أبشر.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

أكمل عملية التحقق المطلوبة للانتقال إلى واجهة الحساب.

انقر فوق خيار تفاصيل الطلب من الواجهة الرئيسية.

استمر في إدخال المعلومات والبيانات لتحميل المرفقات.

اقبل التعهد ثم اضغط على خيار تقديم الطلب.

الاستعلام عن حساب مواطن برقم الهوية

يمكن للمستفيد الاستعلام عن حساب المواطن لعام 1444 هـ باستخدام رقم الهوية على النحو التالي

الذهاب إلى حساب المواطن.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية، ثم أدخل كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق، ثم قم بتسجيل الدخول.

النقر فوق خيار دراسة الأهلية من الواجهة.

تحديد حالة الاستحقاق حسب توفرها.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444

يمكنك تقديم اعتراض على حساب المواطن لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى حساب المواطن.

أكمل تسجيل الدخول في حساب المستفيد.

انقر فوق خيار دراسة الأهلية من القائمة الرئيسية.

انقر فوق خيار أسباب الاستبعاد.

اقرأ التنبيهات ثم انقر فوق تقديم اعتراض.

تحديد نوع المرفق ثم إضافة المعلومات المطلوبة.

انقر فوق خيار الإضافة.

أضف الأفراد المضمنين في المستند.

انقر فوق استعراض الملف.

قم بتحميل صورة المستند ثم انقر فوق تحميل الملفات.

انتظار إعادة فحص الأهلية للحصول على الدعم.

تاريخ صرف حساب المواطن 1444

موعد صرف حساب المواطن هو يوم 10 / من كل شهر ميلادي، وذلك بحسب ما ذكره حساب المواطن عن المواعيد المحددة لصرف حساب المواطن. اليوم العاشر هو الجمعة، لذلك يكون تاريخ التبادل الخميس، وإذا كان يوم السبت يكون تاريخ التبادل يوم الأحد.

رقم الاتصال الخاص بالمواطن

يوفر حساب المواطن عدة طرق يمكن من خلالها التواصل مع خدمة الدعم الفني، ويتم التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم التالي 19912 وهو الرقم المخصص لطرح الأسئلة وكافة الاستفسارات المتعلقة بالأهلية وتقديم الطلبات الجديدة.، كما يمكن التواصل مع حساب خدمة المستفيد من خلال حساب Twitter “” أو من خلال خدمة “Your Voice is Heard” التي تقدمها الحكومة السعودية والتي يمكن نقلها إلى “”.

رابط تسجيل حساب مواطن جديد

من الممكن الانتقال مباشرة إلى موقع حساب المواطن والبدء في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي “حيث يتم تقديم المعلومات وكتابة البيانات المطلوبة للأسرة، وبعد ذلك يتم تقديم الطلب للحصول على الدعم الحكومي ودفع الأموال مستحقات كل شهر ميلادي.

وفي الختام تعرفنا على كم باقي على حساب المواطن 1444 لشهر يونيو 2022 ، حيث يتم الحصول على الدعم كل شهر ميلادي ، كدعم حكومي يضمن للأسر عيشًا لائقًا الحياة بعيدًا عن طلب المساعدة من أحد ، وشرحنا طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.