كم تبعد الخفجي عن الدمام ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين الخفجي عن الدمام المدينتين الأبرز بين مدن المنطقة الشرقية ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من تنومه الى ابها والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا الخفجي

مدينة الخفجي هي المركز الإداري لمحافظة الخفجي، وهي من أهم محافظات المنطقة الشرقية. تقع في أقصى شمال شرق المملكة العربية السعودية مباشرة على حدود دولة الكويت. يبلغ عدد سكانها 67280 نسمة بغالبيتهم من الذكور 45.050 من الذكور والباقي من النساء بحيث تتجاوز النسبة 60٪، وهي مدينة سياحية ساحلية تطل مباشرة على الخليج العربي بسواحلها الرملية، وأراضيها أسهل من مستوى سطح البحر. غنية بالأماكن الصالحة للرعي، وتعيش فيها بعض أنواع الحيوانات البرية، سهولها خضراء في الشتاء والربيع ومناخها الصحراوي حار صيفًا وبارد جدًا شتاءً، وتبلغ مساحتها 8000 كيلومتر مربع. عند مستوى سطح البحر وتحته في بعض النقاط.

كم تبعد الخفجي عن الدمام

وتختلف المسافة بين مركزي مدينتي الخفجي والدمام باختلاف طريق السير، إلا أنها تقدر بنحو 299.82 كم أي ما يعادل 185.89 ميلاً. كما يبعد عنها 276 كم كخط رؤية مسطح أي ما يعادل 163.8 ميلاً. أما الطريق المقابل من الخفجي إلى الدمام فهو أطول نوعاً ما عبر المسلك 5 م / ومسار 95، والمسافة 300.5 كم، وتستغرق ثلاث ساعات للسفر 5 دقائق فقط، أي 175 دقيقة، وإذا كنت تأخذ الظهران – طريق الجبيل السريع وطريق 613 ستكون المسافة 308.6 كم ونحتاج لعبوره 178 دقيقة.

كم يبعد الخفجي عن المدن الرئيسية في المملكة

الجدول التالي يتضمن قائمة بأهم مدن ومراكز محافظات المملكة العربية السعودية، والمسافة التي تفصلها عن الخفجي بالكيلومترات والأميال، مع تحديد أنسب الطرق والمسارات للسفر حسب خرائط جوجل، وهي كالتالي

المسافة المراد معرفتها مسلفة بالكيلومتر المسافة بالأميال مسار الرحلة كم تبعد الخفجي عن الدمام 299.8 كم 185.89 ميل المسار 30 كم تبعد الخفجي عن القطيف 284 كم 176496 ميلا مسار 5M + مسار 95 كم تبعد الخفجي عن الجبيل 225.9 كم 140.368 ميل طريق رقم 7 كم تبعد الخفجي عن الرياض 518.9 كم 322.430 ميل تراك 65 + تراك 550 كم تبعد الخفجي عن الخبر 321 كم 199.460 ميلا طريق الملك فهد بن عبد العزيز كم يبعد الخفجي عن الحفر 287.9 ​​كم 178.893 ميلا تراك 85 + تراك 6379 كم يبعد الخفجي عن الاحساء 729 كم 452.982 ميلا – كم تبعد الخفجي عن عرعر 848.6 كم 527296 ميلا 85- علي الجبالي كم تبعد الخفجي عن النعيرية 132.2 كم 82.145 ميل المسار 75 + المسار 5M / المسار 95

كم تبعد الخفجي عن الكويت

الخفجي من أقرب المراكز والمدن السعودية للعاصمة الكويتية، حيث تقع مباشرة على الشريط الحدودي بين السعودية وجارتها الكويت. وهي مفصولة عن العاصمة بمسافة 129.4 كيلومتر أي ما يعادل 80405 ميل، حيث يتم الانطلاق باتجاه الشمال ثم الشمال الشرقي للوصول إلى مدينة الكويت عبر طريق 30 ثم الانتقال إلى الملك فهد بن عبد. طريق عزيز ثم مباشرة الى شارع الامير احمد الجابر.

المدينتين الأبرز بين مدن المنطقة الشرقية ، تعتبر المنطقتين الأكثر عملية انتاجية من الجانب الاقتصادي ، كما تعد الخفجي من اغنى المدن داخل المملكة العربة السعودية من حيث توفر الجانب السياحي ، وتقدر المسافة بنحو 299.82 كم .