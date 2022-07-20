كم تبعد الزلفي عن القصيم ، عند الإجابة على التسائلات التي دائماً ما تنتشر عبر البحث من قبل الكثير من الناس عن المسافات التي تقع ما بين المدن والمناطق وذلك لهدف الاستعداد لتلك المسافة ، وقد تصل الطريق الزلفي عن القصيم وهذا يصل إلى 202 كيلومترًا عند السفر بالطائرة ، وبالتالي سنتحدث لكم عن تفاصيل المسافة بين الزلفي والقصيم وأهم المعلومات المتعلقة بها.

كم تبعد الزلفي عن القصيم

المسافة بين الزلفي والقصيم. وهذا يصل إلى 202 كيلومترًا عند السفر بالطائرة، ونحو 221.6 كيلومترًا للسفر البري، ما يعني أنه يستغرق حوالي 15 دقيقة بالطائرة، بينما يستغرق حوالي ساعتين عند السفر بالسيارة (حوالي 53 دقيقة)، نظرًا لموقع تقع محافظة الزلفي في الجزء الشمالي من منطقة الرياض، ومنطقة القصيم الواقعة في وسط شمال المملكة، وقد تزداد المسافة المقطوعة وساعات السفر براً في حالات الازدحام وسير الطرق الأخرى. .

هل الزلفي من القصيم

لا، لا تنتمي محافظة الزلفي لمنطقة القصيم، وإنما تتبع لإمارة الرياض، حيث تقع في منطقة الرياض شمال نجد، لكنها في الواقع يحدها من الجهة الغربية والجنوبية الغربية منطقة القصيم، والتي بدورها تقع في وسط الشطر الشمالي، وتضم القصيم 13 محافظة منها عاصمتها الإدارية بريدة، ومحافظات أخرى مثل عنيزة والرس والمذنب.

معلومات عن محافظة الزلفي

تقع محافظة الزلفي في منطقة الرياض، وتضم مدينة الزلفي التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي تقريبًا. المملكة العربية السعودية عام 1929. تشهد الزلفي حاليًا اهتمامًا واضحًا بالتنمية المستدامة في الإنتاج الزراعي والصناعي وتطوير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

معلومات عن منطقة القصيم

وتقع منطقة القصيم في الوسط، وإمارتها في بريدة. تشتهر هذه المنطقة بنموها الزراعي في تصدير القمح والتمور. ربما لهذا السبب يطلق على القصيم “سلة غذاء” البلد. الأشجار والتربة الخصبة. كما تشهد القصيم عددًا من المهرجانات أشهرها مهرجان تمور بريدة الضخم، ومهرجان الكيلجة للأكلات الشعبية ببريدة أيضًا.

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