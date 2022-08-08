كم تبعد القنفذة عن مكة ، قد سعى العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين مدينة القنفذة عن مكة ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من تنومه الى ابها والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، تابعوا معنا .

مدينة القنفذة

تعود أصول القنفذة إلى القرن الثامن عشر الهجري، لما لها من تاريخ حافل بالحضارات والإنجازات. كانت موقعاً مميزاً للحروب العثمانية والإيطالية، ولإعداد السفن الحربية في البحر الأحمر، إضافة إلى كونها نقطة انطلاق للحملات العسكرية. تقع القنفذة جنوب غرب مكة المكرمة، وتحدها محافظة المخواة ومحافظة القنفذة. الليث شمالا، بريق، المجاردة، العريديات، ومحافظة محايل شرقا. كما يحدها من الغرب البحر الأحمر، بينما يحدها من الجنوب محافظتا عسير والبراك.

كم تبعد القنفذة عن مكة

تقع القنفذة على بعد 287 كم من مكة المكرمة، ويقطع المسافر هذه المسافة بالسيارة في غضون 3 ساعات و 45 دقيقة. في العهد العثماني سميت القنفذة بالبندر ثم سميت بالقنفذة لاحتوائها على كثير من الأشجار، حيث جاء هذا الاسم نسبة إلى المكانة المرتفعة. بسبب الرمال.

كم تبعد القنفذة عن المدينة المنورة

تبعد مدينة القنفذة عن المدينة المنورة حوالي 844.35 كم، وتقطع السيارة هذه المسافة بين القنفذة والمدينة المنورة في سبع ساعات وتسع وثلاثين دقيقة، ويقطعها القطار في غضون 8.8 ساعة. تقطع الطائرة تلك المسافة في 0.7 ساعة.

كم تبعد القنفذة عن الباحة

تبعد مدينة القنفذة السعودية عن محافظة الباحة حوالي 152 كم، وتحتاج السيارة إلى قطع هذه المسافة حوالي ثلاث ساعات. تبلغ مساحة القنفذة 7032 كم 2، وعدد سكانها 24000 نسمة.

أهمية مدينة القنفذة

مدينة القنفذة ذات أهمية كبيرة، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وأهميتها

تقع على الساحل الشرقي المطل على البحر الأحمر مما أعطاها أهمية تجارية وعسكرية كبيرة.

تقع على الطريق البحري الذي تسلكه القوافل التجارية بين بلاد الشام واليمن، مما جعلها ذات أهمية تجارية كبيرة.

القنفذة قاعدة أساسية ومركز رئيسي لشن الحملات العسكرية على محافظة عسير.

لها أهمية كبيرة في استقبال السفن الكبيرة في موانئها على البحر الأحمر، وتهتم أيضًا بتصدير منتجات الدولة الخاصة بها إلى الخارج.

مميزات مدينة القنفذة

تتمتع مدينة القنفذة بعدة مزايا تميزها عن المحافظات والمدن المجاورة منها

إنها نقطة مهمة حيث تلتقي المناطق الجنوبية مع المناطق الغربية من البلاد.

وهي ثالث أكبر محافظة في مكة المكرمة من حيث المساحة والسكان.

تضم العديد من الأماكن السياحية مثل الفنادق والشاليهات.

وتتميز بحقيقة أن هناك العديد من الفعاليات السنوية تقام هناك، مثل مهرجان مانجو، والمخيم السنوي لاستقبال الحجاج، وعيد الربيع.

يحتوي على العديد من الأسواق الشعبية، مثل سوق الأحد وسوق السبت.

مراكز القنفذة

تضم محافظة القنفذة في المملكة العربية السعودية تسعة مراكز إدارية هي

مركز المزيلف.

مركز الدوقة.

مركز القوز.

مركز كنانة.

مركز أحد بني زيد.

مركز الجوار.

مركز الأزياء.

مركز خميس حرب.

مركز الدوقة.

مركز ذوى الخرام.

المواقع الأثرية والسياحية في مدينة القنفذة

تعتبر مدينة القنفذة من أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية، لاحتوائها على العديد من المواقع التاريخية والسياحية، أبرزها

مدينة عشم الأثرية.

جزيرة جبل صبايا.

جزر أم القمري.

وفي الختام تعرفنا على كم تبعد القنفذة عن مكة ، إذ تعد مدينة القنفذة من أقدم المناطق التاريخية في المملكة العربية السعودية ، مما جعلها ذات أهمية سياحية كبيرة ، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية ، كون ان القوافل التجارية كانت تمر عبرها .