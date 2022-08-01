كم تبعد المخواة عن الباحة ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين المخواة عن الباحة والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من الطائف الى ابها والعكس ، والتي يتم عبرها يتم الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

مدينة المخواة – ويكيبيديا

المخواة من أشهر المدن السعودية، وهي العاصمة الإدارية لمحافظة المخواة، وتتبع تلك المحافظة منطقة الباحة. بطاط ووادي ممنى ووادي الرحبة ووادي الملح. الجدير بالذكر أن عدد سكان مدينة المخواة بلغ حوالي 21999 نسمة، منهم حوالي 16851 من مواطني المملكة العربية السعودية، ونحو 5148 نسمة.

الإدارات الحكومية في مدينة المخواة

تتمثل أهم الدوائر الحكومية في مدينة المخواة في النقاط التالية

محافظة المخواة شرطة محافظة المخواة بلدية محافظة المخواة إدارة التعليم قسم تعليم البنين قسم تعليم البنات إدارة التربية والتعليم قسم النشاط التربوي الطلابي للبنين إدارة التربية والتعليم وحدة خدمات الإرشاد بنين دائرة الشؤون التعليمية وأقسام المرأة مركز الإشراف التربوي للبنات الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة فرع وزارة الكهرباء والماء النيابة العامة بمحافظة المخواة مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمخواة المديرية العامة للمياه المديرية العامة لمحطة المياه فرع وزارة النقل النيابة العامة بالمخواة مكتب الضمان الاجتماعي محكمة المخواة العامة لجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة دائرة التحقيق والادعاء العام بالمخواة هيئة الحماية الفطرية لجنة حوارن ​​للتنمية الاجتماعية مكتب الخدمات البلدية بلدية محافظة المخواة الساحة الشعبية كاتب العدل مركز الإشراف الإداري للمراكز الصحية مركز الإشراف التربوي للبنات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المخواة لجنة التنمية الاجتماعية بهوان مركز الخدمات البلدية بناوان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد

مدينة الباحة – ويكيبيديا

مدينة الباحة هي عاصمة منطقة الباحة، وكذلك المقر الرئيسي للإمارة. بلغ عدد سكانها حوالي 411888 نسمة، وتحيط منطقة الباحة عدد كبير من الغابات، مثل غابة رغدان، وغابة الشهباء، وغابة دار الجبل. يحدها من الغرب محافظة المندق ومحافظة المخواة ومن الجنوب محافظة بلجرشي ومن الشرق محافظة العقيق.

كم تبعد المخوة عن الباحة

قدرت المسافة بين مدينة المخواة ومدينة الباحة بنحو 88 كيلومترًا، إذا استقل طريق الملك فهد. أجمل مدن المملكة العربية السعودية، وهي ثقل للعديد من المجالات، أهمها المجال الاقتصادي والزراعي.

افضل المناطق السياحية في منطقة المخواة

أهم وأبرز المناطق السياحية في المخواة هي النقاط التالية

حديقة قرية ذي عين ريتش.

حديقة شدا العلاء.

حديقة شدا العسلة.

منتزه سد وادي الأحساء.

هانا بارك.

حديقة الشلال.

سنترال بارك.

حديقة حنف.

بستان الشوق.

حديقة نيرا.

حديقة مليلية.

حديقة الأوفة.

اير جاردن.

حديقة في حالة سكر.

افضل المناطق السياحية في منطقة الباحة

أهم وأبرز المناطق السياحية في منطقة الباحة ما يلي

حديقة الأمير حسام.

غابة الزرايب.

حديقة جبل شدا.

حديقة غابة رغدان.

قرية ذي عين الأثرية.

قمع الحديقة والعربات المعلقة.

متحف الباحة.

أفضل حديقة غابات.

وفي الختام ملقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عن أهم المعلومات حول التعرف على كم تبعد المخواة عن الباحة ، و افضل المناطق السياحية في منطقة الباحة ، افضل المناطق السياحية في منطقة المخواة .