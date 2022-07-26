كم تبعد المسافة بين الطائف و ابها ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين الطائف و ابها والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من الطائف الى ابها والعكس ، والتي يتم عبرها يتم الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا مدينة أبها

مدينة أبها هي إحدى مدن المملكة العربية السعودية. وهي المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير. تقع أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث يوجد المقر الرئيسي للإمارة مع عدد كبير من فروع الوزارات الرئيسية. في الجهة الشمالية الغربية محافظة النماص ومن الجنوب الغربي محافظة محايل. تتميز أبها بمناخ معتدل وارتفاع ملحوظ فوق مستوى سطح البحر وتسمى عروس الجبل.

تتمثل المراكز الإدارية لمدينة أبها في النقاط التالية

سلطان سيتي سنتر.

مركز السودة.

مركز شعاف شهران.

مركز طبي.

مركز ربيع.

مركز بلحمر

مركز بلسمر.

مركز الرغبات.

مركز الشعار.

مركز المربع.

محافظة المجاردة.

ويكيبيديا مدينة الطائف

تعتبر مدينة الطائف من أكبر وأهم مدن المملكة العربية السعودية. تقع على وجه التحديد في الجانب الغربي من المملكة. تتبع إدارياً منطقة مكة المكرمة وتبعد عنها بحوالي 75 كيلومتراً. الجدير بالذكر أن مدينة الطائف محاطة بجبال كثيرة من جميع الجهات، وترتفع عن سطح البحر يتراوح من 1700 متر إلى 2500 متر، الأمر الذي دفع السكان القدامى إلى اعتبارها مصيفًا، نظرًا لوجودها الشديد. أجواء لطيفة وموقع ممتاز، بالإضافة إلى كونها البوابة الشرقية للحرمين الشريفين عبر مكة المكرمة.

المراكز الإدارية بمحافظة الطائف

تتمثل المراكز الإدارية لمدينة الطائف في النقاط التالية

تربة.

الفتحة.

رنيه.

التمويه.

ميسان.

مركز الهدى.

مركز Dgbj.

مركز الحفير.

مركز مهاني.

مركز قيا بني الحارث.

مركز القريعي.

مركز سيل كبير.

مركز سيل صغير

مركز الشفاء.

مركز رضوان.

مركز العشيرة.

مركز ابو الراكة.

مركز سيدرا.

مركز الفيصلية.

مركز حفر الكباب

مركز راجية.

مركز البحر.

مركز وزارة التربية.

مركز زربان.

مركز مشاش الطرف.

مركز المشعان.

مركز الرفاعي.

رويال سنتر.

مركز كنا.

مركز فيضة المسلح.

مركز العوالي.

مركز العند.

مركز الرقباء.

كم تبعد الطائف عن ابها

قدرت المسافة بين مدينة الطائف ومدينة أبها بحوالي 577.9 كيلومترًا، ويمكن قطع هذه المسافة بأخذ السيارة في زمن يقارب سبع ساعات وتسع دقائق، بأخذ طريق 255، وهذه المسافة ليست كذلك. صغيرة على الإطلاق، حيث تقع الطائف في الجانب الغربي من المملكة العربية السعودية، بينما تقع أبها في الجزء الجنوبي الغربي منها.

اجمل المناطق السياحية في ابها

ومن أبرز المناطق السياحية ذات المناظر الخلابة في أبها ما يلي

حديقة سودا.

سد ابها.

مدينة ابها الجديدة.

حديقة ابو خيال.

منتزه جرين ماونتن السياحي.

قرية المفتاحة.

حديقة الحبلة بأبها.

منتزه عسير الوطني.

اجمل المناطق السياحية بالطائف

تتميز منطقة الطائف بالعديد من المناطق السياحية أهمها

الشفاء وقرية الهدا.

سوق عكاظ التاريخي.

منطقة ثقيف.

حديقة الملك فيصل.

سوق العبيكان.

وادي الخبز المحمص.

منتزه الطائف الوطني.

وادي ليه.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة على سؤال كم تبعد المسافة بين الطائف و ابها ، و اجمل المناطق السياحية بالطائف ، و اجمل المناطق السياحية في ابها ، و المراكز الإدارية بمحافظة الطائف ، ومعلومات حول مدينة الطائف و ابها .