كم تبعد المسافة بين المزاحمية و الرياض ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين المزاحمية و الرياض والذ يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من الرياض الى المزاحمية والعكس ، والتي يتم عبرها يتم الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

محافظة المزامة ويكيبيديا

المزاحمية هي إحدى محافظات منطقة الرياض التسعة عشر. تقع المزاحمية في وسط منطقة الرياض بشكل عام، والتي بدورها تتوسط المملكة، وتتجه إلى الغرب إلى حد ما. تقدر المسافة بين المزاحمية والرياض كخط أفقي بأكثر من أربعين كيلومترا. تقع الرياض في الجنوب الغربي من العاصمة. وتنقسم المزاحمية بدورها إلى المراكز والقرى التالية

الشخير.

الجفير.

الكشاف.

الشخير

القرف.

الحويرة.

حفرة

الزبير.

الفيصلية.

شيشيب.

الصدر العلوي.

كم تبعد المزاحمية عن الرياض

تبعد المزاحمية عن الرياض مسافة 62.26 كيلومترًا أي ما يعادل 38.60 ميلاً، إذا قطعت المسافة عن طريق جدة “40”، بينما تبعد المزاحمية عن الرياض بحوالي 49 كيلومترًا أي ما يعادل 29.4 ميلاً. . تقريبًا، يكون اتجاه حركة المرور متعرجًا من الجنوب الشرقي والشمال الغربي.

كم ساعة من الرياض الى المزاحمية

يتطلب السفر بالمسافة المذكورة بين الرياض والمزاحمية أوقاتاً مختلفة بحسب وسيلة النقل المستخدمة والمسار الذي يسلكه، وذلك على النحو التالي

السفر بسيارة سياحية بالسرعة التي يحددها القانون داخل المملكة العربية السعودية، تستغرق المسافة 36.8 دقيقة، أو ما يقرب من سدس الساعة.

يستغرق السفر بالقطار 42 دقيقة بالضبط، أي سبع ساعة.

يستغرق السفر بالطائرة 3.3 دقيقة فقط.

اتجاهات القيادة الرياض المزاحمية

يمكن للمسافر من الرياض إلى المزاحمية أو العكس أن يرى الطرق والاتجاهات مباشرة “”، كما يمكن تتبع الاتجاهات والانعطافات حسب ما هو معتمد في خرائط جوجل وخططها مباشرة “”.

موقع المزاحمية على الخريطة

تعتبر المزاحمية الواجهة الغربية للعاصمة الرياض، وتقع هذه المحافظة تحت الجبال إلى الغرب وتطل مباشرة على طريق الرياض – الطائف السريع وطريق الرياض – بيشة السريع الجديد، وكذلك نية إطعامها عبر الطريق السريع. طريق حرض – الخرج الذي يمر به مما يغنيه بشبكة مواصلات حديثة ومتميزة. محافظة القويقة، وتحدها من الجنوب محافظتي الرين والحرق، ومن الشرق العاصمة الرياض والخرج وقصر المقبل.

منطقة محافظة المزاحمية

تبلغ مساحة محافظة المزاحمية حوالي 25 ألف كيلومتر مربع، في حي كثافة سكانية 56 ألف نسمة، ويتركز على خطي عرض 24 و 30 دقيقة – وخطي طول 46 و 30 دقيقة، بحيث تتناثر المحافظات. تتوسط بين سلسلة جبال طويق شرقاً وصحراء قنيفدة غرباً وتتميز بموقع استراتيجي مهم غناه أهم الشعراء القدامى.

مناخ المزاحمية

تتمتع المزاحمية بمناخ صحراوي حار وجاف نسبيًا في الصيف وبارد جدًا في الشتاء. لونه داخلي كسائر المحافظات المجاورة. تعتبر المزاحمية منطقة سهول ووديان كانت تعرف سابقاً باسم وادي ثمامة ضمن وادي قرقري الذي يمتد من جبل العريض إلى الوركة في صحراء القنيفة.

الاماكن السياحية في المزاحمية

أصبحت المزاحمية منطقة إدارية غنية بالمعالم السياحية والمتنزهات الترفيهية. بمرور الوقت، أصبحت الوجهة الأولى للباحثين عن الترفيه بين سكان العاصمة، نظرًا لقربها منها، فضلاً عن توافر المناظر الطبيعية ومصادر المياه. ومن أبرز معالمها منتزهاتها السياحية

خزان مياه الخرة الطبيعي الغني بالأودية والشعاب المرجانية.

شعيب البليدة، والتي تضم تل زرقة اليمامة الكلاسيكي.

فريشنس بارك.

منتزه محلي غني بالأشجار الكثيفة والمناظر الطبيعية حول منابع المياه.

حديقة الموسيت تحت سلسلة جبال طويق.

حديقة الخبر.

شعيب الجفير.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة كم تبعد المسافة بين المزاحمية و الرياض ، و الاماكن السياحية في المزاحمية ، و مناخ المزاحمية ، و موقع المزاحمية على الخريطة ، و اتجاهات القيادة الرياض المزاحمية ، و كم ساعة من الرياض الى المزاحمية .