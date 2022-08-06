كم تبعد المسافة بين تنومه عن ابها ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين تنومه عن ابها ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من تنومه الى ابها والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

كم تبعد تنومة عن ابها

تبعد تنومة عن مدينة أبها حوالي 121 كيلومترًا عند السفر بالسيارة، وتصل إلى 87 كيلومترًا عند السفر بالطائرة، مما يعني أن الوقت المستغرق في السفر البري بين تنومة وأبها قد يصل إلى ساعة و 36 دقيقة، بينما الوقت المستغرق يستغرق السفر جواً قرابة 36 دقيقة، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة انتقال المسافر بالسيارة، فهناك طريقتان متاحتان يمكن الوصول إليهما بمساعدة تطبيق خرائط Google، وهما كالتالي

الطريق الأول تقاطع طريق 15 عبر طريق الملك فيصل، وتتميز هذه الطريق بأنها الأقصر، ومعرفة اتجاهات السير.

الطريق الثاني تقاطع طريق 209، والذي يعتبر أطول طريق حيث يتجاوز 150 كيلو متراً ولكنه الأقل ازدحاماً، ومعرفة اتجاهات السير “”.

معلومات عن محافظة تنومة

تتميز محافظة تنومة بأنها من أبرز الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، لاحتوائها على عدد من المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى كونها على ارتفاع عالٍ يبلغ حوالي 2400 متر من مستوى سطح البحر، مما يجعل مناخها معتدلاً في في فصل الصيف، وتسود المساحات الخضراء على مدار العام تقريبًا، تقع محافظة تنومة في الجزء الشمالي من منطقة عسير جنوب غرب المملكة. تتميز تنومة بالعديد من الأماكن السياحية الطبيعية، مثل

حديقة المخفر.

منتزه الحيفا.

تنومة للمنتج السياحي.

حديقة اربعة.

حديقة القمراء.

سلاسل جبال مناع وجبال قريش.

وادي تريس.

وديان تارج.

معلومات عن مدينة ابها

تقع مدينة أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وهي عاصمة منطقة عسير ومحافظتها الإقليمية. وهي منطقة ذات مناخ معتدل بشكل عام بسبب موقعها الجغرافي. كما تشمل المراعي الخضراء والهضاب الزراعية ذات الأمطار الغزيرة، حيث تقع على ارتفاع 2270 مترًا فوق مستوى سطح البحر. فيما يلي أهم مميزات مدينة أبها

تعتبر أبها ملاذًا جبليًا ومكانًا لقضاء العطلات لمن هم داخل المملكة وخارجها.

أبها لديها أعلى مستوى لهطول الأمطار في المملكة العربية السعودية.

تضم أبها عددًا من المواقع الأثرية، وقد عرفها قدماء المصريين باسم “أرض البهارات والبخور”.

تجمع أبها بين الأصالة التاريخية والاهتمام الحضري، حيث تضم منازل من الحجر والطين يزيد عمرها عن 300 عام، بالإضافة إلى مطار حديث، وتتميز ببنية تحتية تطور واضح.

كم تبعد تنومة عن مكة

– تصل المسافة بين تنومة ومكة المكرمة إلى 515 كيلومترًا، أي أن الوقت المستغرق في السفر برا قد يكون 6 ساعات و 43 دقيقة، بينما المسافة بين تنومة ومكة عند السفر بالطائرة (بالطائرة) حوالي 370 كيلومترًا، وقت وصول يبلغ ساعة واحدة أو أكثر تحديدًا 57 دقيقة تقريبًا، ومعرفة اتجاهات المشي برا بين كل منهما “.

المسافة بين تنومة والرياض

المسافة بين محافظة تنومة والعاصمة الرياض بعيدة جداً، إذ تبلغ قرابة 900 كيلومتر أي ما يعادل 9 ساعات و 14 دقيقة عند السفر برا بالسيارة، أو ساعة و 29 دقيقة عند السفر جواً، حيث أن تقدر المسافة عند السفر بالطائرة بحوالي 795 كيلو متر.

وفي الختام تعرفنا على كم تبعد المسافة بين تنومه عن ابها ، حيث يتم البحث حول ذلك من اجل اخذ الاحتياطات والوقت اللازم للسفر كون ان المسافة ما بين المدن داخل المملكة السعودية كبيرة وتختلف من مدينة لأخرى .