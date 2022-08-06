كم تبعد المسافة بين رجال ألمع عن أبها ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين رجال ألمع عن أبها ، والذي يعد من ضمن الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت والاحتياطات اللازمة أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات التي تتعلق بالقيادة من رجال ألمع الى ابها والعكس ، تابعوا معنا .

معلومات عن ولاية رجال ألمع

رجال ألمع محافظة تابعة للمنطقة الغربية لمنطقة عسير. تعتبر منطقة رجال ألمع من المناطق الجبلية الواقعة غرب مدينة أبها السعودية، وقد يحدها من الشرق مركز السودة، ومن الجنوب محافظة الدرب. أما من الشمال فتحدها محافظة محايل عسير ومن الغرب مدينة قنا وتقدر مساحتها الجغرافية بحوالي 10.000 كيلومتر مربع وعدد سكانها 66 ألف نسمة. المناخ حار جدا في الصيف وبارد في الشتاء. الذرة والقهوة والدخان لذلك يشتهر سكانها بالزراعة أكثر من أي شيء آخر.

كم تبعد رجال ألمع عن أبها

تبعد محافظة رجال ألمع عن مدينة أبها 23 كيلومترًا مربعًا أي ما يعادل 13.8 ميلاً. لذلك، فإن سكانها متشابهون في نواح كثيرة، مثل العادات والتقاليد والثقافات.

كم تبعد بين رجال ألمع وأبها

تقدر المسافة بين رجال ألمع ومدينة أبها بحوالي 121.3 كيلومتر مربع، رغم أن مدينة أبها تقع على مسافة 45 كيلومترًا مربعًا من رجال ألمع، ويحدها رجال ألمع من الجهة الغربية. قد تعتبر مدينة أبها العاصمة الرئيسية لمنطقة عسير حيث تعتبر أهم مناطقها، وذلك لأن النشاط التجاري والاقتصادي فيها كبير، وقد تتواجد فيها أهم فروع الوزارة والمقر الرئيسي.

كم ساعة من رجال علما الى ابها

يستغرق الانتقال من رجال ألمع إلى مدينة أبها ما يقرب من ساعة وأربع وثلاثين دقيقة، ويمكن أن يستغرق ساعتين وست دقائق، حسب الطريق الذي يتم السير فيه، وقد يختلف الوقت حسب سرعة السيارة التي يتم نقلها.

وما سبب نداء رجال الماء بهذا الاسم

وسبب تسمية رجال ألمع بهذا الاسم يعود إلى الجد الأكبر علما بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرؤ القيس، وإلى أول شيخ للقرية رجال بن عدي بن الساق بن عدي، فهل هذا صحيح أن رجال ألمع من أقدم المناطق السعودية حيث يعود تاريخها إلى أكثر من تسعمائة عام. كما تعتبر من أهم الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، لما تتمتع به من معالم أثرية وأشهرها قرية رجال ألمع الأثرية.

وفي الختام نكون تحدثنا لكم كم تبعد المسافة بين رجال ألمع عن أبها ، وبالتالي أصبح بين يديكم معرفة المسافة البالغة بين مدينة رجال ألمع و مدينة ابها ، وما سبب نداء رجال الماء بهذا الاسم ، كم تحتاج من الوقت من مدينة رجال علما الى ابها .