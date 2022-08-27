كم تبعد النعيرية عن الرياض ،نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين النعيرية عن الرياض ، وتعد النعيرية من أهم التقسيمات الإدارية في المملكة وتتميز السياحة خلال فصلي الشتاء والربيع ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من النعيرية الى الرياض والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

نايريا ويكيبيديا

النعيرية محافظة سعودية تابعة إدارياً للمنطقة الشرقية، تبدأ حدودها من وادي الماء باتجاه عرعر جنوباً. ولا يزال يحتفظ بالعادات البدوية ويعمل في الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أن قسماً كبيراً يعمل في مشاريع شركة أرامكو النفطية.

النعيرية القديمة

بدأ تشكيل النعيرية منذ أن أنشأت أرامكو محطة ضخ المياه “Tap Line”. كانت في السابق مجموعة بيوت شعر للبدو الرحل الذين يعيشون في الصحراء. في ذلك الوقت، تم توفير مياه الشرب، وتلا ذلك إنشاء مستشفى.

كم تبعد النعيرية عن الرياض

تقع النعيرية على بعد 471.96 كيلومترًا من الرياض، أي ما يقرب من 292.62 ميلًا. إنه طريق متعرج. أما بالنسبة لخط البصر فهو يبعد عن الرياض مسافة 362 كيلومترًا أي ما يعادل 217.2 ميلاً، و 140 كيلومترًا من الحدود مع دولة الكويت، مما يجعل النعيرية وجهة سياحية للكويتيين خلال فصل الربيع الذين يختارون المكان المناسب لهم. معسكر. وقد تم تغذيتها بشبكة مواصلات جيدة لأنها تربط العديد من المدن السعودية الداخلية الرئيسية من جهة وتربط هذه المدن بالدول المجاورة للخليج العربي.

أين تقع النعيرية

تقع النعيرية في موقع استراتيجي مهم شمال غرب المنطقة الشرقية وتبعد 70 كم فقط عن ميناء السفانية. ويضم الميناء حقل السفانية وهو أكبر حقل مغمور في العالم، وتحتل أرامكو 80٪ من شواطئ السفانية مما وفر فرص عمل لغالبية سكان النعيرية في أرامكو ومشاريع اقتصادية. المشاريع الضخمة التي لا تزال قيد الإنشاء، مثل مشروع الصناعات التعدينية برأسمال 40 مليار دولار، والذي يبعد 65 كيلومترًا فقط عن النعيرية، ويمر المسافرون بين مناطق جنوب شرق غرب آسيا باتجاه بلاد الشام وبلاد الرافدين والشمال. أفريقيا والعكس صحيح.

مشاريع النعيرية

وفيما يلي أهم المرافق والخدمات المتوفرة في النعيرية وهي كالتالي

شبكة مواصلات حديثة.

السكة الحديدية تمر عبرها.

أكبر مشروع محطة تحلية مياه الشرب في العالم.

حقل منيفة الذي يبعد 45 كم.

مشروع خرساني للنفط.

محطة وقود واسط.

التحضير لإنشاء مطار داخلي وافتتاح مؤسسات تعليمية.

الأسواق الشعبية للمواد الغذائية والماشية الأخرى.

تعتبر النعيرية من أهم المواقع التي تحتوي على جزء مهم من الثروة الحيوانية.

مشروع جمعية زراعية توعوية لدعم القطاع الزراعي.

السياحة في النعيرية

يطلق اهالي النعيرية ومحيطها على محفظتهم اسم عروس الربيع حيث يتوجه اليها معظم الزوار في هذا الموسم من العام الى الصيف ويشاركون في فعاليات مهرجان الربيع. وكذلك عيد الربيع والسوق التقليدي الذي يوفر مستلزمات المعيشة في البادية ورحلات التخييم البرية.

كم تبعد النعيرية عن الرياض ، تعتبر النعيرية من التقسيمات الادراية ذات الأهمية الكبيرة داخل المملكة والتي عرفت بسياحتها المميزة خلال فصل الشتاء والربيع ، كما تعرفنا على ان النعيرية تبعد عن الرياض 471.96 كيلومترًا .