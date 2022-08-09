كم تبعد خيبر عن المدينة ، قد سعى العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين مدينة خيبر عن المدينة ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من تنومه الى ابها والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، تابعوا معنا .

خيبر

خيبر هي إحدى المحافظات السعودية، وتتبع منطقة المدينة المنورة. تقع في الجزء الشمالي من المدينة المنورة. يبلغ عدد سكانها حوالي 57905 ألف نسمة. سمي خيبر بهذا الاسم نسبة لطينه الجيد والسهل في الزراعة، وذكرت بعض الآراء أن سبب الاسم يعود إلى أحد العمالقة. ومن نزل فيها، وهو خيبر بن قنية بن عبيل بن محلايل بن أرم، وخيبر هو أول من سكن المنطقة، فيما رأى البعض أن اسمها يرجع إلى حصن اليهود.

كم تبعد خيبر عن المدينة

تبعد خيبر عن المدينة المنورة حوالي 173.62 كم، وتستغرق السيارة 104.3 دقيقة للتنقل بين المحافظتين.

كم ساعة تبعد خيبر عن المدينة

تبعد خيبر حوالي 1.7 ساعة عن المدينة المنورة عند السفر بالسيارة، وحوالي ساعتين عند السفر بالقطار، وحوالي 0.2 ساعة عند السفر بالطائرة، حيث أن خيبر هي إحدى المحافظات الخاضعة لإدارة المدينة المنورة.

كم تبعد خيبر عن تبوك

تبلغ المسافة بين محافظتي خيبر وتبوك داخل حدود المملكة العربية السعودية 514.60 كيلومتر أي ما يعادل 319.05 ميلاً، وتحتاج السيارة إلى قطع هذه المسافة ما بين خمس ساعات أي 302.3 دقيقة، بينما تحتاج طائرة إيرباص A380 نحو 0.4. ساعات لقطع المسافة بينهما، بينما يقطع القطار هذه المسافة في 5.8 ساعات.

كم تبعد خيبر عن مكة

تبعد خيبر عن مكة 603.55 كم أي ما يعادل 374.20 ميلاً. تحتاج السيارة إلى قطع هذه المسافة حوالي خمس ساعات، بمتوسط ​​سرعة 80 كم / ساعة، بينما تقطع الطائرة تلك المسافة خلال 31.9 دقيقة.

مناطق الجذب السياحي والأثرية في خيبر

تزخر خيبر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية، يعود معظمها إلى العصور الإسلامية. ومن أهم هذه المعالم

موقع غزوة خيبر ومقابر شهدائها.

قلعة ابن معاذ الصعبة.

قلعة الزبير.

قلعة البازة أو البازة.

عين اللججة وعين البركة.

الفتاة السد الشهيرة.

سد الحصاد.

وفي الختام تعرفنا على كم تبعد خيبر عن المدينة ، حيث لا تزال مدينة خيبر من أهم الواحات الشاسعة التي تشتهر بمساحاتها الخضراء الجميلة ، وكم من الشعراء يغنون بجمالها وعينينها وتربتها الخصبة وثمارها العديدة ، وعدد سكانها، بالإضافة إلى المسافة بينها وبين بعض المناطق المجاورة.