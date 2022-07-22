تعد تركيا من البلاد السياحية الأجمل على الاطلاق،حيث يفضلون الناس السفر اليها صيفاً وشتاءً للاستمتاع والترفيه سواء في العاصمة اسطنبول او مدينة أخرى كمدينة سبانجا الرائعة والمثيرة للدهشة، لهذا يتساءل الكثير عن المسافة بين مدينتي سبانجا واسطنبول هذا ما سنوافيكم به خلال المقالة التالية.

ويكيبيديا تركيا

أبرز وأشهر المعلومات المتعلقة بدولة تركيا كالتالي

الاسم جمهورية تركيا.

الاسم باللغة التركية Türkiye Cumhuriyeti.

الإحداثيات 39 ° شمالاً 36 درجة شرقاً.

أعلى قمة جبل أرارات – حوالي 5137 متراً.

أدنى نقطة البحر الأسود.

المساحة 783562 كيلومتر مربع.

نسبة المياه (٪) 1.3٪

العاصمة أنقرة.

اللغة الرسمية التركية.

الجماعات العرقية 70٪ أتراك – 18٪ أكراد – 12٪ آخرون.

تسمية السكان الأتراك.

عدد السكان 86.003.890 نسمة.

متوسط ​​العمر 75755 سنة.

الحكم نظام الحكم جمهورية رئاسية.

الرئيس رجب طيب أردوغان.

رئيس مجلس النواب بن علي يلدريم.

السلطة التشريعية البرلمان التركي – السلطة التنفيذية – مجلس الوزراء التركي.

تاريخ التأسيس 29 أكتوبر 1923 م.

إعلان الجمهورية 29 أكتوبر 1923 م.

الناتج المحلي الإجمالي إجمالي 1.358 تريليون دولار – الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية 2،261،008،136،329 دولار – نصيب الفرد 18،348 دولار.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9 نقطة مئوية.

السن القانوني 18 سنة.

سن التقاعد 60 سنة.

العملة الرسمية الليرة التركية.

البنك المركزي البنك المركزي التركي.

معدل التضخم 8.5 نقطة مئوية.

ويكيبيديا مدينة سبانجا

تعتبر مدينة صبنجة “سبانجا” من أبرز المدن التركية وأكثرها شهرة، حيث تتمتع هذه المنطقة بمناخ هادئ نتيجة لطبيعتها الجميلة. خدمات ترفيهية ممتازة، مع وجود الكثير من الحدائق والمنتزهات الطبيعية التي تعد أكثر من الهدوء، لذلك تم إدراجها في قائمة أفضل المدن السياحية، والجدير بالذكر أن درجة حرارة هذه المدينة خلال فصل الصيف لا تتجاوز 27 درجة مئوية، بينما في الصيف تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض الأحيان.

كم تبعد سبانجا عن اسطنبول

تبعد مدينة سبانجا حوالي 140 كم عن اسطنبول، ويمكن قطع تلك المسافة بالسيارة في وقت مدته 19 دقيقة، والتنقل بين المدينتين أسهل، عبر حافلات متمركزة في محطة اسطنبول، أو عبر القطار الموجود في حيدر باشا. محطة. آسيا، بالإضافة إلى سيارات الأجرة.

افضل الاماكن السياحية في سبانجا

أفضل الأماكن السياحية في سبانجا هي

ساحل سبانجا.

شلالات سبانجا “شلالات المشوقية”.

قرية المحمودية.

منتجع ناتوركوي.

منتجع سوبلي سبانجا.

تلفريك سبانجا “جبل كارتيبي”.

لوح الزجاج في عربته.

سفاري سبانجا.

افضل الاماكن السياحية في اسطنبول

أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول هي

مضيق البوسفور.

جزر الأميرات.

حي السلطان أحمد.

حي أورتاكوي الشهير.

برج جالاتا.

كنيسة سيسترن.

حصار قلعة روملي.

الى هنا ونكون قد وصلنا لختام هذه المقالة بحث تناولنا فيها العديد من التفاصيل التي تخص السياحة في مدينتي سبانجا واسطنبول وبينا لكم المسافة بينهم واهم المناطق السياحية فيهم، للحصول على تفاصيل أكثر تابعونا عبر موقع عرب اليوم.