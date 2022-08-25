كم تبعد ضباء عن تبوك ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين ضباء عن تبوك ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من ضباء الى تبوك والعكس وتعتبر محافظة ضبا من أهم مناطق تبوك ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا مدينة تبوك

تعد مدينة تبوك من أكبر مدن شمال المملكة العربية السعودية، وتبوك هي البوابة الشمالية لشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى الطريق الحيوي للتجارة والحج والعمرة. الجدير بالذكر أن مدينة تبوك من أجمل المناطق الزراعية في المملكة العربية السعودية. تبعد تبوك حوالي سبعمائة كيلومتر شمال المدينة المنورة، بينما تبعد حوالي خمسمائة كيلومتر عن محافظة خيبر. وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مدينة تبوك يزيد عن 551،124 نسمة.

ويكيبيديا مدينة ضباء

مدينة ضبا هي مدينة ساحلية من بين المدن المطلة على البحر الأحمر في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وقد اتخذت تلك المدينة في الماضي كميناء لسلامة التجارة والنقل وسفن الصيد داخل الشمال الأحمر. بحر. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة نيوم الجديدة تحد ضبا من الشمال، ومن الجنوب وادي كفافا ووادي سلمى وقرية العمود. جدير بالذكر أن ضباء تقع على خطي طول 35.40 وخط عرض 21 و 27 بالإضافة إلى كونها ممرًا ساحليًا ضمن طريق الحج المصري. محطة تحلية المياه المالحة، ومصنع إنتاج الأسمنت.

كم تبعد ضبا عن تبوك

تبعد مدينة ضبا عن مدينة تبوك حوالي 200.85 كيلومتر أي ما يعادل حوالي 124.53 ميلاً عن طريق اتخاذ الطريق العام المتجه من منطقة ضباء إلى منطقة تبوك، في حال كانت سرعة السيارة حوالي 80 كيلومترًا في الساعة. ويمكن أن تكون تلك المسافة قد قطعها في زمن 1.8 ساعة أي ما يعادل حوالي 107.3 دقيقة، أما في حالة سلوك الطريق رقم 80 فتبلغ المسافة حوالي 212.2 كم، والزمن الذي يستغرقه هذا الطريق للوصول من ضبا إلى تبوك حوالي ساعتين و 32 دقيقة.

كم تبعد ضبا عن السعودية

من خلال النقاط التالية سنناقش المسافات بين ضباء وبقية المملكة العربية السعودية

تبعد ضباء عن الرياض حوالي 1،353.4 كم عن طريق اتخاذ الطريق 65 أو الطريق 70.

تبعد ضبا عن القصيم بحوالي 1،034.7 كم عبر اتخاذ شارع 60.

تبعد ضبا عن الباحة حوالي 1143.4 كم عن طريق اتخاذ طريق 15.

تبعد ضبا عن منطقة عسير بحوالي 1.171 كم.

تبعد ضبا عن نجران حوالي 1،644.8 كم عن طريق اتخاذ الطريق 5.

تبعد ضبا عن جيزان بحوالي 1.511.7 كم عن طريق اتخاذ الطريق 5.

تقع ضباء على بعد حوالي 564.9 كم من المدينة المنورة عن طريق اتخاذ الطريق 5.

تبعد ضبا عن مكة المكرمة حوالي 847.5 كم عن طريق اتخاذ الطريق رقم 5.

تبعد ضبا عن تبوك حوالي 212.2 كم عن طريق اتخاذ طريق 80.

تبعد ضبا عن الجوف حوالي 711.1 كم مروراً بشارع 80.

تبعد ضباء عن المنطقة الشرقية بحوالي 1.557 كم.

تبعد ضباء عن الحدود الشمالية بحوالي 759 كم.

تبعد ضبا عن حائل بحوالي 728.9 كم عبر اتخاذ طريق 70.

افضل الاماكن السياحية في ضبا بالمملكة العربية السعودية

أفضل الأماكن السياحية في مدينة ضبا في المملكة العربية السعودية تتمثل في النقاط التالية

كورنيش ضبا الجديد.

قلعة اسلم.

نافورة ضبا الإيقاعية.

حديقة الميزان.

قلعة الملك عبد العزيز.

ميناء ضبا التجاري.

منطقة آثار ضباء.

منتزه الأمير فهد بن طلال.

أفضل الأماكن للزيارة في تبوك بالمملكة العربية السعودية

اما افضل الاماكن السياحية في تبوك السعودية فهي كالتالي

جبل اللوز.

قلعة تبوك.

المسجد النبوي.

وادي الديسة.

آثار أهل شعيب.

المكان هو مول.

قرية أكوا بارك المائية.

جراند مول.

كم تبعد ضباء عن تبوك ، كما تعرفنا اعلاه أن محافظة ضباء هي من اهم المناطق داخل المملكة ، والتي تقع بالقرب من خليج العقبة ، كونها ترتفع عن سطح البحر 1000 متر ، كما سردنا افضل الاماكن السياحية في ضبا بالمملكة العربية السعودية .