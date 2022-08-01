كم تبعد عفيف عن الطائف ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين عفيف و الطائف والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من الطائف الى ابها والعكس ، والتي يتم عبرها يتم الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

محافظة عفيف – ويكيبيديا

محافظة عفيف هي إحدى محافظات مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. تبلغ مساحتها حوالي 26810 ألف كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة. عفيف هو المركز الإداري لمحافظة عفيف. لأنها تتوسط عددًا كبيرًا من القرى التي يصل عددها إلى حوالي 168 قرية. محافظة عفيف كانت تسمى (عالية نجد). لأنها أعلى الجزء الغربي من هضبة نجد، ويبلغ ارتفاعها أكثر من ألف متر فوق سطح البحر.

كم تبعد عفيف عن الطائف

وتبعد مدينة عفيف عن الطائف 409 ألف كيلومتر أي ما يعادل 253 ميلاً، وتقدر المسافة بين عفيف والطائف على الخريطة بثلاثمائة وثمانين كيلومتراً أي ما يعادل 228 ميلاً. استخدام وسائل النقل المختلفة.

كم تبعد عفيف عن الطائف في الساعة

الوقت اللازم للسفر من عفيف إلى الطائف أو العكس يقدر بنحو أربع ساعات، أي ما يعادل مائتين وأربعين دقيقة، ولكن عند السفر بالطائرة يحتاج الشخص إلى ساعة واحدة للوصول.

المسافة بين عفيف والرياض

منطقة عفيف هي إحدى محافظات مدينة الرياض حيث المسافة بينهما 476 ألف كيلومتر في الواقع. تبلغ المسافة بينهما على الخريطة حوالي 394 كيلومترًا أي ما يعادل 236 ميلًا، وهذه المسافة كبيرة يجب أن يدركها المسافرون والسياح والغرباء عن المكان.

تقع عفيف على بعد 486.29 كيلومترًا من مدينة مكة المكرمة، أي ما يعادل 301.50 ميلًا في الواقع. .

تبعد عفيف حوالي 174.60 كيلومتر عن الدوادمي، أي ما يعادل 108.25 ميلاً، في الواقع. تبلغ المسافة على الخريطة 167 كيلومترًا، أو 100.2 ميلاً، وتستغرق الرحلة 2.1 ساعة. الدوادمي هي إحدى مناطق مدينة الرياض، حيث المسافة بينها وبين الرياض 330 كم.

تبعد عفيف عن المدينة المنورة حوالي 464.93 كيلومترًا أي ما يعادل 288.26 ميلًا في الواقع، بينما على الخريطة المسافة بينهما حوالي 342 كيلومترًا، أي حوالي 205.2 ميلًا، وتستغرق الرحلة بينهما 4.3 ساعات للسفر بالسيارة، أو 4 ساعات. وحوالي عشرين دقيقة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم ابرز المعلومات للتعرف على كم تبعد عفيف عن الطائف ، و المسافة بين عفيف والرياض