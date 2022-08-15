كم تبعد محافظة شقراء عن القصيم ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين محافظة شقراء و القصيم ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من محافظة شقراء الى القصيم والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

محافظة شقراء

تعتبر محافظة شقراء من محافظات المملكة العربية السعودية، فهي العاصمة الإدارية لمحافظة شقراء، حيث تقع في الاتجاه الشمالي الغربي للعاصمة الرياض. 1232 هـ، حيث يعتبر أساس الوشم. وكذلك عاصمة النشاط الإداري والتجاري فيها، وتجدر الإشارة إلى أن محافظة شقراء تعد أكبر مدينة للوشم، من حيث الكثافة السكانية الكبيرة.

كم تبعد محافظة شقراء عن القصيم

تقدر المسافة من مدينة شقراء إلى مدينة القصيم بـ 242 كيلومترًا، أي أن الوقت الذي يستغرقه السفر من شقراء إلى القصيم عبر النقل البري قد يصل إلى ساعتين و 31 دقيقة في المتوسط ​​وبحسب ظروف المرور، في حين أن الوقت المستغرق في السفر من شقراء إلى القصيم وقت السفر بالطائرة حوالي 41 دقيقة. أما السفر بالقطار، فيستغرق 3 ساعات و 40 دقيقة، وتجدر الإشارة إلى أن الوقت الذي يتم قطعه براً قد يزداد حسب المسارات التي يسلكها المسافرون والازدحام المروري.

كم تبعد محافظة شقراء عن الرياض

تعتبر الرياض وجهة سياحية مميزة خلال فصل الصيف، حيث تستقطب عشرات السائحين لغناها بالمناطق السياحية سواء كانت أثرية أو ذات طبيعة خلابة، حيث تبلغ المسافة بين محافظة شقراء والعاصمة الرياض حوالي 198 كيلومترًا عند السفر براً. والتي تستغرق حوالي ساعتين و 34 دقيقة، وذلك بالمشي عبر طريق 535، أو عبر طريق رقم 546، تقدر المسافة عند السفر جواً بحوالي 159 كيلومترًا، والتي تستغرق في المتوسط ​​41 دقيقة .

كم تبعد شقراء عن المجمعة

تستغرق المسافة 89.5 كيلومترًا، أي ما يعادل حوالي ساعة واحدة، للمسافر الذي يسافر في سيارة سياحية تسافر بمتوسط ​​سرعة 80 كيلومترًا في الساعة، وذلك عبر سلك السكة رقم 50، ونفس الشيء يتم قطع المسافة بواسطة قطار سريع يبلغ متوسطه ساعة و 20 دقيقة، وتستغرق طائرة إيرباص A380 0.1 ساعة.

كم تبعد شقراء عن عنيزة

تستغرق الرحلة 189 كيلومترًا، أي ما يعادل نحو ساعتين ونصف الساعة عند السفر برا، وتتغير هذه المسافة أيضًا عند التنقل بينها عبر طرق ثانوية. يستغرق الأمر ساعتين و 20 دقيقة، وقد يزداد وقت التوقف عند السفر على الأرض، وفقًا للازدحام المروري.

كم تبعد محافظة شقراء عن القصيم ، تعد المملكة العربية السعودية من الدول الغنية بمدنها الأثرية وذات الأماكن الجغرافية المميزة ، حيث تقع محافظة الشقراء في الاتجاه الشمالي الغربي للعاصمة الرياض .