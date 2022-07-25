كم تبعد مدينة الحائط عن المدينة المنورة ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين مدينة الحائط عن المدينة المنورة والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من القويعية عن الطائف والعكس ، والتي يتم عبرها يتم الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعد عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا الحائط

محافظة الحائط هي أهم محافظة في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، والعاصمة الإدارية لتلك المحافظة هي مدينة السور، وتقع تلك المدينة جنوب منطقة حائل حيث تبلغ مساحتها حوالي 250 كم. بعيدا عن ذلك. المواقع الأثرية في الجزيرة العربية، وكانت تسمى قديماً مدينة فدك. كما أنها تشتهر بزراعة الآبار والينابيع والنخيل.

الدوائر الحكومية بمحافظة حائل

الدوائر الحكومية في محافظة حائل هي كما يلي

مقر المحافظة.

مقر البلدية.

قسم الامن.

محكمة عامة.

كاتب عدل.

مكتب التعليم.

الدفاع المدني.

قسم المرور.

إدارة الأوقاف والمساجد.

الغرفة التجارية.

فرع وزارة الزراعة.

فرع وزارة المياه.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مكتب العمل.

البلدية.

ويكيبيديا المدينة المنورة

المدينة المنورة، التي يسميها المسلمون “خير الخير”، هي أول عاصمة إسلامية على الإطلاق، وثاني أقدس مكان في العالم بعد مكة. من الشمال الشرقي، على بعد 150 كم شرق البحر الأحمر، تتكون المدينة المنورة من عدة مناطق حضرية، بها العديد من الجبال والوديان والمنحدرات، بالإضافة إلى المناطق المرتفعة من الأراضي الصحراوية والزراعية.

احياء المدينة المنورة

احياء المدينة المنورة هي كالتالي

منطقة الدفاع حي الملك فهد حي رانونا منطقة السكة الحديد حي قلعة مخيط حي العزيزية حي المدينب حي شوران حي السلام حي العارض حي المطار نوبل كوارتر حي البلقاء حي الورقان حسن الجوار حي المبعوث صب الجوار الخالدية حي الاسكان حي السد حي مقال حي البركة حي بني بياضة رذاذ حي الروابي هيثم حي ابو كبير ورد بئر عثمان حي الدويخة حي النفايات عز وجل الغابة عين الخيف حي القصوة رمان حي الغراء بني حارثة جزء حي المقاطعة المركزية حي العنابس حي النخيل حي بني ظفر حي الفتح حي الجامعة حي قربان بني معاوية حي حي الجمعة ظاهرة حي الجماعات حي المغسيلة حي كاتانا حيّ ابو بريقة حي القبلتين مسجد الدرع دوامة الحديقة عش العلم المصانع رهط. حي حي الختم بني عبد الأشعل شريبات حي الصادقية عيون حية سيد الشهداء يعيش ووعرا حي الجصة حي الري ذو الحليفة حي حي الوبرة حي الجامعة حي القلعة حي السيح حي الدار حي عروة حي أم خالد حي جبل أحد حي جبل عير حي الشهباء جيما والجبل الغريب

كم يبعد السور عن المدينة المنورة

قدرت المسافة بين مدينة السور والمدينة المنورة بحوالي 222.5 كيلو متر ويمكن قطع تلك المسافة في حوالي ساعتين و 25 دقيقة، عن طريق عبور طريق الملك خالد، ويمكن لسكان المملكة العربية السعودية التنقل بين الاثنين. المدن ذهابًا وإيابًا من خلال خرائط Google، ويمكن الدخول مباشرة من الرابط المدرج في “”.

أجمل المناطق السياحية في مدينة السور

أجمل المناطق السياحية في مدينة السور كالتالي

قرية عمار بن هادي.

مرجعية قرية الروض بن هادي.

قرية شقران رشيد.

سفران بن مشعان.

قرية بدع الضرب.

ثويلل.

قرية باجيلا.

قرية ابو سهيلات.

قرية بدائع الروض.

الحواء.

اجمل المناطق السياحية بالمدينة المنورة

أجمل المناطق السياحية في المدينة المنورة هي كالتالي

المسجد النبوي.

جبل أحد، المملكة العربية السعودية.

مسجد قباء.

مسجد القبلتين.

مقبرة البقيع الغرقاد.

مسجد الميقات.

مسجد أبو بكر الصديق.

متحف سيتي هاوس.

مقبرة شهداء أحد.

مدائن صالح.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

معرض القرآن الكريم.

منتزه الملك فهد بالمدينة المنورة.

حديقة الأمير محمد بن عبد العزيز.

وايت وايلد بارك.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة كم تبعد مدينة الحائط عن المدينة المنورة ، و اجمل المناطق السياحية بالمدينة المنورة ، و أجمل المناطق السياحية في مدينة السور ، و ويكيبيديا المدينة المنورة ، و الدوائر الحكومية بمحافظة حائل .