كم تبعد مدينة رفحاء عن جدة ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين مدينة رفحاء عن جدة ، والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات القيادة من تنومه الى ابها والعكس ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تبعدها عن المدينة الأخرى ، ، تابعوا معنا .

مدينة رفحاء

تنتمي مدينة رفحاء إلى منطقة الحدود الشمالية السعودية، وهي ثاني أكبر مدن الشمال. كانت تسمى سابقاً محافظة الأنابيب، في إشارة إلى إنشاء محطات لتعزيز ضخ النفط في هذه المنطقة، ثم تم تغيير الاسم إلى رفحاء نسبة إلى تل رفحاء الواقع شمال غرب المدينة، والذي يسمى رفحاء. إلى إحدى النساء اللواتي كن يسكنن بالقرب من هذا التل، وتقع مدينة رفحاء في فتح الفاء وتسوكين الفا على طريق الحج القديم الذي يربط بغداد ومكة المكرمة.

كم تبعد رفحاء عن جدة

تقع مدينة رفحاء على بعد حوالي 992 كيلومترًا من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتستغرق المسافة بينهما ستة عشر ساعة بالسيارة، حيث تقع على الطريق القديم المؤدي للحج. ويربط دول منطقة الخليج العربي، وخاصة الكويت والبحرين وقطر، بالإضافة إلى دول شرق المملكة العربية السعودية مع بلاد الشام.

كم تبعد رفحاء عن الدمام

تبعد مدينة رفحاء عن مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية حوالي 730 كيلومترًا، وتستغرق المسافة بينهما بالسيارة حوالي 10 ساعات. تحتوي رفحاء على العديد من المرافق التي تجذب الأفراد من جميع أنحاء المملكة وليس فقط بالقرب منها، حيث توجد أماكن ترفيهية ووسائل اتصال واتصالات، بالإضافة إلى الكهرباء والمياه، مما سهل الأمر على الأشخاص الذين يمرون بهذه المنطقة، و كما تضم ​​المنطقة العديد من المعالم الأثرية مثل طريق زبيدة القادم من الكوفة في العراق إلى مكة المكرمة.

كم تبعد رفحاء عن حائل

تقع مدينة رفحاء على بعد 418.31 كم من حائل. تعد مدينة حائل من أهم المدن الواقعة في شمال وسط المملكة العربية السعودية. وهي مركز ثقافي وتجاري مزدهر نتيجة موقعها الجغرافي المتميز الذي ساهم في ازدهار الأنشطة الاقتصادية والتجارية فيها.

كم تبعد رفحاء عن تبوك

تبعد رفحاء عن مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية بحوالي 688 كيلومترًا، وتستغرق المسافة بينهما بالسيارة قرابة ثماني ساعات وستة وثلاثين دقيقة، بينما تستغرق المسافة بينهما بالقطار قرابة تسع ساعات وتسعًا وأربعين دقيقة. والمسافة بينهما بالطائرة 45 دقيقة.

وفي الختام تعرفنا على كم تبعد مدينة رفحاء عن جدة ، حيث ازدهرت مدينة رفحاء السعودية بعد إنشاء خط أنابيب النفط الذي يربط شرق السعودية بجنوب لبنان مروراً ببلاد الشام ، مما دفع الكثير من السكان الى الاقامة بها .