كم تبعد مدينة ينبع عن المدينة ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة الذي تقع به مدينة ينبع عن المدينة والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من مدينة ينبع الى المدينة ، و الاتجاهات القيادة الخاصة بها ، والتي يتم عبرها الوصول إليهم ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تختلف الأخرى ، ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا ينبع

محافظة ينبع هي إحدى مدن المملكة العربية السعودية التابعة للمدينة المنورة وتقع على الضفة الشرقية للبحر الأحمر. سميت ينبع بهذا الاسم لكثرة ينابيعها حيث قدر بحوالي 370 ينبوع مياه جارية. أما مناخها فهو حار ورطب صيفاً ومعتدل وبارد شتاءً ولكن مع قليل من الأمطار. ينبع هي ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر بعد جدة. لهذا سميت بلؤلؤة البحر الأحمر. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ينبع البحر، وينبع النخل، وينبع الصناعية.

كم تبعد ينبع عن المدينة

وتبعد مدينة ينبع عن المدينة المنورة حوالي مائتين وثلاثة وعشرين كيلومترا، وتقدر بنحو ميل بنحو مائة وثلاثة وثمانين ميلا، مع مراعاة مسافة الطريق البري. أما المشي إلى المدينة في خط مستقيم فتصبح المسافة حوالي 151 كيلومترًا. لذلك فإن المسافة بين المحافظتين قصيرة نسبياً، كما أن وسائل النقل الحديثة جعلت من السهل التنقل بين المدينتين.

كم ساعة تبعد عن ينبع

يستغرق السفر من ينبع إلى المدينة المنورة بالسيارة حوالي ساعتين فقط، وذلك لقرب ينبع من المدينة المنورة، وبسبب افتتاح الطريق السريع بين المدينة المنورة وينبع، وبذلك تصل المسافة الإجمالية التي تقطعها السيارة إلى حوالي 164 كيلومترًا، وتسمح المملكة بذلك. السفر بالسيارة أو القطار مع مختلف الوقت المتاح للسفر، والسفر بالسيارة مناسب من المدينة إلى ينبع، حيث يمكن للمسافر اختيار الخدمات المناسبة على الطريق خاصة مع الأصدقاء أو العائلة، والاستمتاع بأجواء السفر في الصيف الذي لا يخلو من المغامرة.

السياحة في ينبع

تعتبر مدينة ينبع من أهم المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية. تنوع معالمها ووجود شواطئها الخلابة جعلها وجهة للسياحة الداخلية والخارجية. وفيما يلي أهم المناطق السياحية بينبع

جزيرة المحار تقع غرب كورنيش ينبع، وتعتبر وجهة للمغامرين، حيث يمارس السائح أنشطة مختلفة من التخييم وركوب الأمواج وصيد الأسماك وغيرها.

مرسى الأحلام امتداد لشاطئ مدينة ينبع أمام شرم ينبع البحر، وتعتبر وجهة للزوار للقيام برحلات الصيد والغوص.

حديقة الفيروز وهي من الحدائق الواسعة في مدينة ينبع، وتقدر مساحتها بنحو 1700 متر مربع. تحتوي هذه الحديقة على أماكن للعائلات ومناسبة للصغار والكبار.

حديقة الصباح تحتوي هذه الحديقة على مساحات خضراء شاسعة، وأماكن للمشي والجلوس أمام البحر.

كورنيش الشاطئ الشمالي وهي منطقة تطل على شاطئ ينبع البحر، تقدم فيها بعض الخدمات المجانية، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم.

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